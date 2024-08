¿Izquierda o derecha? Coti Romero reveló cuál es su postura política: "Prefiero..."

La política es un tema complicado. Hay famosos que no tiene ningún problema en hablar sobre su postura política y decir a quien apoyan en ese ámbito. Pero también hay otras celebridades que desean mantenerse neutros y no opinar al respecto para no generar polémica.

Una de las mediáticas que no dudó de expresar su posición ideológica fue Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia". La exjugadora de Gran Hermano 2023 afirmó en distintas entrevistas que apoya la gestión de Javier Milei, incluso ha dicho que le gustaría conocerlo.

La influencer estuvo presente en el programa conduce Alex Caniggia, "Toda", por el canal de streaming "Carajo". Créditos: Instagram Alexcaniggia.

Ahora, otra ex Gran Hermano fue consultada sobre su postura política. En las últimas horas, se volvió viral en X (anteriormente conocido como Twitter), un video de una entrevista que le realizó Alex Caniggia a Coti Romero en el programa Toda, del canal de streaming Carajo. El hijo de Claudio Caniggia, quien ha expresado en distintas ocasiones su desagrado por el kirchnerismo y ha apoyado a Javier Milei, se metió en el terreno de la política en medio de la entrevista y le preguntó a la influencer de qué lado está.

"¿Sos 'kuka'?", le consultó el mediático. "¿Qué es 'kuka'?", fue la respuesta de la joven. Allí, Caniggia le rehízo la pregunta en otros términos: "¿Sos de izquierda o de derecha?".

Esto fue lo que respondió Coti Romero cuando le preguntaron sobre su postura política

"Me chu** un hue** la política", contestó nerviosa la joven. Pero el conductor no desistió y le consultó si "banca al 'Peluca' Milei". "Me cae re bien, pero sé que está re loco. Prefiero un loco antes que un chorro. Bueno, todos son chorros", replicó Coti y Alex Caniggia festejó la respuesta de la ex Gran Hermano.