Filtraron una foto de Julieta Poggio a los mimos con su nuevo novio en Bariloche

En mayo, Julieta Poggio se animó a hablar a fondo de su vida sentimental y reveló en medio de un streaming que está pasando por un gran momento, disfrutando por primera vez de una relación abierta que la tiene muy entusiasmada.

La ex Gran Hermano 2022 se reservó el nombre de su nuevo novio y no quiso dar más detalles y todos empezaron a especular sobre su identidad. Incluso, algunos que no sueltan “Marculi” llegaron a fantasear con que ese hombre tan especial y libre podría ser Marcos Ginocchio. Gran error.

Encontraron a Juli Poggio acramelada con su nuevo novio en Bariloche. Instagram Juli Poggio.

Ahora se sabe que no es así, porque apareció una foto en las redes en la que se devela el nombre y la cara del nuevo novio de la actriz que pasó los últimos días en Bariloche. Allí, en plena temporada invernal, Julieta Poggio estuvo con su chico en la nieve y hay imágenes que lo demuestran.

SI bien la artista se encargó de no subir contenido con él, alguien en las redes descubrió el posteo de un modelo llamado Fabri Maida, quien mantiene su perfil de Instagram con candado, donde aparece un carrete de fotos con la finalista del reality de Telefe, a los mimos en Bariloche.

Fabri Maida es el nuevo novio de Julieta Poggio.

“Escapadita con mi amorchh. Te amo”, se lee en la publicación de Fabri, que cuenta con ocho fotos, una de ellas junto a Juli Poggio, posando con el Lago Nahuel Huapi y las montañas de fondo.

El día en el que Julieta Poggio reveló que tenía una relación abierta

A un año de su separación de Luca Bardelli, el novio al que le fue fiel durante su estadía en la casa de GH, Julieta Poggio contó en el programa Te pido mildis que hace un tiempo “hizo un click” y “le cambió la cabeza” a la hora de encarar los vínculos.

“Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha, y al mismo tiempo estar soltera”, explicó “Disney”.

El nuevo novio de Juli Poggio tiene sus redes sociales con candado.

A la vez, la artista dijo que no le importaba que la otra persona hiciera lo mismo. Así lo expresó: ¡Me chupa un huevo! Te juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo”.

En esa misma entrevista, Juli se sinceró respecto de su presente amoroso: “No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí, hay alguien. Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno su vida”.