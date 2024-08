Ángel de Brito reveló detalles del Cantando 2024 y anticipó dos figuras del jurado

Días atrás se confirmó que el Cantando volverá a la pantalla de América luego de cuatro años. Y en la noche del jueves, Ángel de Brito dio algunas pistas en LAM de lo que podrá verse en este programa clásico de Marcelo Tinelli: dos figurones que estarán en el jurado y qué participación podría tener él.

Cuidando sus palabras y advirtiendo a su equipo que no iba a contestar algunas de las preguntas sobre este certamen de canto que condujo junto a Laurita Fernández en 2020, Ángel de Brito reveló que el público se reencontrará con Moria Casán y Marcelo Polino.

“Lindo jurado, faltan nombrar dos miembros todavía”, agregó el conductor de LAM tras develar que los dos históricos del Bailando y el Cantando firmaron contrato para volver a ser parte de este concurso que ya tiene confirmados a Pepe Ochoa y a Alfa de Gran Hermano 2022 como participantes.

Pero en el piso de LAM todos querían saber qué papel ocupará De Brito en esta reedición del formato de Marcelo Tinelli. “¿Vos quisieras ser jurado o conductor?”, le preguntó Marcela Feudale, sin vueltas. Y Ángel le respondió: “Yo, jurado de Marcelo nada más”.

Moria Casán es una de las confirmadas para el jurado del Cantando 2024. Captura TV.

Esta declaración hizo ilusionar a Nazarena Vélez con ver a su compañero a la cabeza del ciclo. “¡Me encanta Ángel como conductor!”, saltó la angelita, emocionada, aunque De Brito puso paños fríos. “No voy a ser jurado de otro conductor. Si me llama (José María) Listorti, no voy”.

Las peleas de Ángel de Brito y Valeria Lynch en el Cantando

Luego de revelar que Moria Casán y Marcelo Polino serán parte del jurado del Cantando 2024, Ángel de Brito recordó sus constantes enfrentamientos con Valeria Lynch en su paso por el jurado del programa.

“Me peleé con ella por culpa de Cau”, rememoró Ángel, en referencia al ex marido de Valeria, el brasileño Cau Bornes, con quien la artista terminó su relación con un conflicto legal escandaloso. “Viste Valeria, tenía razón yo”, sumó el conductor, divertido, tras indicar que solía matar al cantante con su puntaje mientras la rubia no paraba de ponerle "10".

Laurita Fernández y Ángel de Brito fueron los conductores del Cantando 2020, la última edición del ciclo.

¿Cuándo será el debut de este programa que hace cuatro años que no se realiza? Todavía no hay fecha pautada de inicio, por ahora solo se sabe que será en algún momento del segundo semestre del año. “Próximamente”, dijo Ángel de Brito, vagamente, sobre el inicio de desembarco del “nuevo-viejo” ciclo de Marcelo Tinelli que no tuvo mucho éxito en su última edición, el año de la pandemia.