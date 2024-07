Ventilan expedientes íntimos de dos famosas parejas que rompieron por falta de sexo

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), el periodista Augusto Tartúfoli aseguró que el Turco Naim y Emilia Attias rompieron por falta de sexo, y a partir de esa revelación el especialista en espectáculos destapó expdientes íntimos de dos famosas parejas que involucran a Pampita y Susana Giménez, que según su información, rompieron por falta de sexo.

En su recuento, el columnista contó que tuvo la oportunidad de ver dos expedientes de divorcio. "Uno, el de Pampita y Barrantes... Ahí no había sexo", reveló Augusto Tartúfoli. Luego, para dejar en claro que la causa de la separación no fue económica, el integrante del ciclo radial de Jorge Lanata enumeró: "Ellos se peleaban por un Audi A3 y un terreno. Es decir, la nada misma, eran pobres"

En tanto que sobre la supuesta falta de deseo en esa pareja, Tartúfoli detalló: "Pampita se quejaba y decía: 'Este señor no me toca'". Además, el periodista sentenció: "Con Pampita no hay manera de que no te sucedan cosas".

Pampita, junto a Martín Barrantes. Foto: Archivo.

Tras exponer a Martín Barrantes, el exmarido de Pampita, el columnista fue por más y habló sobre la sonada ruptura entre Susana Giménez y Huberto Roviralta. Aquí más allá de la fortuna que la diva asegura que perdió a manos del expolista, Augusto Tartúfoli confesó: "Susana dice que dormían espalda con espalda. Encima que es tremendo, después ella tuvo que darle 12 millones de dólares para separarse".

Susana Giménez y Huberto Roviralta. Foto: Archivo.

Tras la intriga de sus compañeros por los datos de los expedientes de divorcio de Pampita y Susana Giménez, el comunicador aseguró que próximamente revelará más detalles del documento sobre la diva de Telefe, escrito que tildó de "hermoso".