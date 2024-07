Juli Savioli presentó "Espinas", su nuevo single

Juli Savioli lo hace de nuevo. Acostumbrados a su lado más humorista, la artista demuestra nuevamente su talento todoterreno para mostrar un lado distinto en todo lo que desarrolla en la música. Y el talento tiene que ver un poco con eso: cómo una misma Juli puede mostrarnos las múltiples “Juli” que conviven en su interior, con una destreza admirable. En este sentido, el recorrido que está logrando Juli en la música es una exploración digna de aplausos. Acostumbrada a verla en contenidos de humor en sus populares redes sociales, la Juli asociada a la música nos presenta una persona completamente distinta.

Bajo este concepto, Juli Savioli presenta "Espinas", su nuevo single: un Soft Pop cargado de experiencias personales y catarsis curativas que formaron parte de los procesos personales de la multifacética marplatense. En contraste con sus anteriores trabajos, esta canción explora la nostalgia y la melancolía, explorando las complejidades emocionales de superar obstáculos personales. "Espinas" se destaca por su narrativa emotiva, ofreciendo una reflexión íntima sobre los desafíos universales que todos enfrentamos en nuestra trayectoria personal.

"Espinas" se presenta como parte del Lado B de su EP "Perfección" lanzado en 2023. Ahora Juli trae su nuevo sencillo que forma parte de las cinco canciones que completarán el nuevo EP. Este tercer single es la continuación de “Lúcete” y “Mismo Aire” lanzados este año.

Juli Savioli abre su corazón en su último sencillo "Espinas", explorando temas universales con líneas como: "Hoy no quiero verme desarmada frente a mí", donde expresa con valentía su vulnerabilidad y autoexploración emocional. En otra parte de la canción, la artista reflexiona: "Quiero desprenderme de las armas", revelando un deseo profundo por la paz interior.

La canción continúa con la poderosa afirmación: "Quiero defenderme pero no siempre pude ser más fuerte", destacando la lucha personal contra las adversidades. Además, Juli confiesa: "A veces solo sigo la corriente", capturando momentos de resignación frente a circunstancias desafiantes.

En un momento de introspección, la artista confiesa: "Hace tiempo no me siento bien, vuelvo a donde no quería volver", revelando un retorno a experiencias pasadas no deseadas, resaltando la complejidad de su viaje personal. Finalmente, Juli comparte: "Parece que todo el mundo siente la trágica aventura de vivir", una observación poética sobre la condición humana y sus altibajos emocionales.