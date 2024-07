El especial consejo que Ángel de Brito le dio a Furia tras romper con Telefe

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, Furia rompió su vínculo contractual con Telefe, con quien ya había desgastado su relación tras su polémica salida de Gran Hermano. Ahora, Ángel de Brito le dio un importante consejo.



Según trascendió en las últimas semanas, principalmente después de la culminación del reality, la producción de Gran Hermano se había cansado de Furia, de sus actitudes, sus desplantes y sus constantes pedidos.

Furia rompió contrato con Telefe.



Es que no hay ninguna duda de que Furia fue la participante más importante del juego, a pesar de no haber llegado ni siquiera a la final. Tampoco hay dudas, en consecuencia, de que fue ella quien generó más contenido y, por ende, más rating.



Por esta razón, siempre se especuló con que Juliana Scaglione era la protegida de la producción. Incluso, se generó una fuerte polémica en varias galas de eliminación, sobre todo en la que salió Catalina, que se dividió en dos noches (muchos aseguran que lo hicieron para que en el mano a mano se quedara Furia).



“Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera. Nos queremos mucho”, dijo Furia una vez que se concretara su recisión contractual con Telefe. “No hablé mal. Yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas”, agregó.

Furia ya no forma parte de Telefe.



“Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos. No se habla más o se habla en buenos términos. Aclaro que no me echaron”, explicó luego Juliana Scaglione en un video publicado en su cuenta de Instagram.



Ahora, con la confirmación de su salida definitiva de Telefe, Furia recibió en las redes sociales el consejo de Ángel de Brito, quien celebró esta noticia. “Felicitaciones por este paso. Ahora vas a poder hacer tu cuento sin limitaciones”, escribió el conductor de LAM en X.

Ángel de Brito le dio un consejo a Furia luego de que rompiera con Telefe.