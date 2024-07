El dulce video de Roberto García Moritán por sus cinco años de amor con Pampita

Cinco años atrás, cambió todo en las vidas de Pampita y Roberto García Moritán. Porque en ese momento, la modelo y el entonces empresario gastronómico se conocieron y se enamoraron con la potencia del flechazo. Tan fuerte fue ese llamado del destino, que unos meses más tarde, en noviembre, Pampa y Moritán se casaron.

Y el 22 de julio, para celebrar esta fecha tan especial, Roberto García Moritán publicó en su feed de Instagram un emocionante video en el que recopila distintos momentos de su historia de amor con Pampita, con quien en 2021 se convirtieron en padres de Anita, que nació, casualmente, dos años después de ese primer encuentro.

“Feliz cumpleaños a mi princesa @anagarciamoritan. Gracias por llenar la casa de alegría, risas y amor. Tres años juntos de pura magia, de martes de ballet y muchos juegos”, arrancó el marido de Pampita su tierno mensaje.

Y así lo siguió: “Y hoy estamos de doble festejo, porque hace cinco años conocía al amor de mi vida, a la que hizo que toda esta familia grande y hermosa sea posible, @pampitaoficial. La vida es única con ustedes, las amo”.

Roberto García Moritán celebró sus cinco años de amor con Pampita. Instagram Roberto García Moritán.

Conmovida con este dulce homenaje a la hermosa familia que armaron, Carolina Ardohain le respondió a su pareja con sentidas palabras. “Mi amor. ¡Qué feliz soy a tu lado! Nos encontramos y no nos pudimos separar nunca más, ¡cinco años en tus brazos! ¡Te amo tanto, tanto!”.

El motivo de discordia entre Pampita y su marido Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen protagonizando una hermosa historia de amor. Se conocieron, se enamoraron a primera vista, decidieron casarse y tuvieron a su hija Anita.

Pero como en toda pareja, hay momentos donde hay que afrontar desacuerdos para seguir adelante. En este contexto, fue la conductora quien reveló uno de los principales motivos de discusión que mantiene con su marido: agrandar o no la familia.

Pampita y su marido se comprometieron en Cancún en 2019, a meses de conocerse. Captura video.

"Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar", admitió Pampita durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Acto seguido, se sumó al móvil el legislador porteño para justificar los motivos de su postura: "Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?".