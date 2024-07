Sorpresivo: Wanda Nara blanqueó lo que siente por L-Gante

En medio de su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara se tomó un tiempo para responder preguntas de sus seguidores en las redes sociales. Durante el ida y vuelta que mantuvo con sus fanáticos, la empresaria se refirió a su ruptura con su esposos y a los rumores que la vinculan con L-Gante.

Todo comenzó cuando unos de sus seguidores le consultó por qué no aclaraba los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el cantante. Rápidamente, Nara respondió que no había nada que aclarar, ya que solo son buenos amigo y que han circulado muchas mentiras al respecto.

Luego, la empresaria reconoció lo difícil que fue decidir terminar su relación con Icardi. "Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro", expresó en un texto publicado en sus historias.

"Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior", agregó la conductora "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", concluyó.