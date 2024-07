Adrián Pallares reveló la difícil situación que Jey Mammon que atraviesa con su nuevo programa en Net TV: "Anda invitando gente pero..."

Hace una semana, Jey Mammon retornó a la televisión y llegó a Net TV con Las tardes de Jey, a las 18 hs. Sin embargo, después de todo lo ocurrido el año pasado, lo que respecta a la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, la imagen del humorista quedó manchada por completo y parece que esta situación lo ha perjudicado incluso en su nuevo programa.

Este martes en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares se refirió al cambio de horario que sufrió el programa. De hecho, el nombre del ciclo también cambió a Las noches de Jey, porque desde este lunes comenzó a emitirse a las 20 hs.

Adrián Pallares, uno de los conductores de "Socios del Espectáculo". Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"El programa que debutó un miércoles en un horario y ayer lunes redebutó a las 20 hs, en otro horario. El número está un poquito mejor, hablando de los números de Net y como funciona el canal", comenzó diciendo el conductor. Y es que, recordemos que la primera emisión del programa consiguió 0,1 puntos de rating.

Pero luego, Pallares contó que a Jey Mammon le estaría siendo muy difícil conseguir invitados: "Lo tuvo como invitado a Luis Ventura, y lo fuimos a buscar porque aparentemente anda invitando gente Jey, y no le estarían contestando. Nos pasa a todos, pero parece que a él un poco más fuerte".

El humorista invitó a Héctor Maugeri a su programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Bueno, él sabía que hay gente que va a querer ir y otra que no, obviamente esto como producto de todo lo conocido", opinó Rodrigo Lussich refiriéndose a la denuncia de Benvenuto.

En la nota que compartieron en Socios del Espectáculo, Jey cuenta que invitó a Héctor Maugeri al ciclo que conduce por Net TV, pero que no le respondió. "No me contestó", comentó el periodista. "¿Hace cuánto? Porque capaz te contesta más tarde", le consulto el cronista; y Mammon le respondió: "Hace dos días".