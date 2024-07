La tajante respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si saldría con La China Suárez

Luego de lo que fue el lanzamiento de la polémica canción que grabaron juntos, L-Gante y La China Suárez comenzaron a enfrentar rumores de romance. Algunos detalles y sugerentes publicaciones, los disparadores de esos comentarios.



Sucede que llamaron mucho la atención situaciones y posteos en los que ambos aparecieron con accesorios idénticos, lo que invitó a todo el mundo a sospechar que entre ellos había existido un encuentro.

L-Gante y La China Suárez despertaron rumores de romance tras la canción que grabaron juntos.



Sin embargo, luego de esos rumores, le pusieron fin al misterio y juntos lanzaron una canción llamada “Llora como un arrepentido”, que, por supuesto, no tardó nada en generar polémica por la letra y por los posibles destinatarios.



No obstante, la cuestión ahora no refiere a terceros, sino a ellos mismos, ya que en su visita a Las noches de Jey, el programa que Jey Mammon tiene en NET, L-Gante enfrentó una pregunta muy picante: si tendría una relación con La China Suárez.



“A ver, no seamos ingenuos. Grabaste con La China. ¿Con ella no pasó nada?”, le planteó el conductor, que hace unos días busca levantar el rating de su ciclo. “No, no. En ese sentido, tuvimos sólo música”, respondió el cantante de cumbia 420.

L-Gante respondió si tendría un romance con La China Suárez.



Ante la primera respuesta negativa de L-Gante, Jey Mammón continuó insistiendo, tal vez buscando una respuesta con un título o una confesión, pero el músico volvió a responder de manera tajante.



“¡Qué pregunta que me hacés! Y, por ahora, tengo el pensamiento de que no”, contestó L-Gante, que, por el momento, decidió tirar la pelota afuera sobre la posibilidad de concretar un romance con La China Suárez.