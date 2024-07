Ángel de Brito anunció que no estará al frente de LAM: los motivos

Ángel de Brito anunció que no estará al frente de LAM, el programa que conduce todos los días por la pantalla de América. "Me voy a tomar unos días porque me quedé sin voz", escribió el conductor desde las redes sociales del ciclo de chimentos. "LAM lo hacen las chicas desde hoy", agregó sobre quién lo reemplazará.

En este contexto, este lunes fue Yanina Latorre quien apareció al frente de la conducción. "Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo le retorna", expresó la panelista.

"A mí en este momento me duele la cabeza. Compartimos mate. Me duele la garganta, la cabeza y la panza. Igual hizo mucho frío", sumó preocupada.

Yanina Latorre y Ángel de Brito

Recordemos que la última vez que el conductor se ausentó de su programa fue durante sus vacaciones por Nueva York, de las cuales regresó hace dos semanas. En aquella oportunidad, Latorre lo reemplazó en algunas emisiones.