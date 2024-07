El detalle de cada uno de los premios de Bautista por ganar Gran Hermano

Se sabe que entrar a la casa de Gran Hermano marca un antes y un después en la vida de los participantes. Llegar a la casa más famosa de la Argentina es una apertura a un mundo desconocido para ellos, como por ejemplo ser nombrado en todo el país. Pero lo mejor suele aparecer al salir de la casa, ya que llegan las invitaciones a programas, eventos, streamings, etc.

Y esto se potencia aún más en el caso de ganar el programa. Ese fue el caso del uruguayo Bautista Mascia, que se quedó con la reciente versión de Gran Hermano, superando a una Furia que por momentos parecía imbatible, como así también a otros participantes que despertaron cariño entre los fanáticos del programa día a día con sus apariciones.

Y se filtró en las últimas horas el premio que Bautista obtuvo por ganar el programa. Un año de cerveza gratis, una moto, una casa industrializada y $71.000.000 es lo que sumó por todo concepto el uruguayo por liderar un podio que también tuvo a Emma Vich y Nicolás Grosman.

Bautista levantando el simbólico cheque (Foto: Telefe)

Pero lejos de quedarse ahí, el uruguayo va por más. Antes de ingresar al reality, el joven ya gozaba de cierta popularidad por su vocación como cantante. Sin embargo, su participación en el show de Telefe colaboró para impulsar su carrera, abriendo nuevas puertas.

En su trayectoria hacia la victoria, Bautista Mascia dejó en claro que maneja con habilidad la separación entre su participación en el reality y su faceta como artista. A pocos días de retomar su vida cotidiana, hizo su esperado debut en la Fiesta Bresh, donde impresionó junto a ex participantes destacados interpretando su canción más emblemática titulada "Ya no me duele".

La votación final

Entre los presentes en este evento se encontraban Licha Navarro, Cata Gorostidi, Chino Martín Ku, Nico Grosman, Denisse González, Mauro Dalessio y el Paisa, quienes celebraron con él este logro significativo. Bauti Mascia se muestra optimista sobre el futuro y está decidido a aprovechar la fama para explotar su carrera como artista.