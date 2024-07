Así reaccionaron las celebridades al atentado contra Donald Trump

Momentos de tensión se vivieron este sábado en Butler, Pensilvania, cuando Donald Trump se encontraba en un acto de campaña presidencial y se empezaron a escuchar disparos. Rápidamente, todos los presentes se tiraron al piso y el líder republicano también, quien segundos antes de tirarse al suelo se cubrió una de sus orejas con su mano. Luego, fue escoltado por agentes del Servicio Secreto fuera del escenario y se pudo ver su rostro con sangre.

Por lo que se sabe hasta el momento, se trató de un atentado y el aparente tirador ya fue abatido.

Esto fue lo que sucedió este sábado en Pensilvania en medio de un acto de campaña de Donald Trump

Steven Cheung, portavoz del candidato a presidente, comunicó que Donald Trump "está bien y está siendo atendido en una instalación médica local". Además, el Servicio Secreto aseguró que el empresario "se encuentra a salvo" y que hay una investigación en curso sobre lo sucedido

La noticia consternó a todo el mundo. Varias celebridades se expresaron a través de sus redes sociales para solidarizarse por este terrorífico momento.

El mensaje de Elon Musk en X. Créditos: captura de pantalla X @elonmusk.

"Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación", manifestó Elon Musk en su cuenta de X.

Una canción de 50 Cent se volvió tendencia en las redes sociales por lo sucedido y el rapero se expresó. Créditos: captura de pantalla X @50cent.

Por otro lado, el rapero 50 Cent, uno de los artistas que le dio su apoyo a Donald Trump en distintas oportunidades, se volvió viral en Internet por una de sus canciones más famosas, Many Men (Wish Death). Y es que en aquel tema musical, el cantante relata un crudo momento de su vida, cuando lo balearon nueve veces en 2000. Muchos internautas compartieron imágenes del atentado de Trump y 50 Cent también publicó los memes que le hicieron al candidato a presidente de los Estados Unidos con su famosa canción. "Trump fue baleado y ahora soy tendencia", escribió el músico.

El posteo de Russell Brand por el atentado a Donald Trump. Créditos: captura de pantalla X @rustyrockets.

El actor británico Russell Brand también habló en sus redes sobre lo acontecido. "La edad no es el problema en estas elecciones, es la resistencia. Trump demostró que tenía mucho de eso", expresó el exesposo de Katy Perry.

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió un mensaje de apoyo a Trump. Créditos: captura de pantalla @BarackObama.

También Barack Obama compartió un mensaje apoyando a Donald Trump en este difícil momento: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación". En ese mismo posteo, Musk le respondió: "Al menos hablaste antes que Biden (Joe Biden).