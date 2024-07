Viviana Saccone reveló por qué le costó tener un novio 25 años menor

Siempre es interesante escuchar hablar a Viviana Saccone. Lejos de dar rodeos, la actriz afronta diversos temas y siempre deja material interesante. Recientemente, estuvo en C5N y abordó más de un asunto puntual.

A modo de reflexión sobre su vida, la actriz indicó: "Si bien soy actriz, siento que nunca dejé de ser una chica de pueblo. Yo soy de pueblo y siento que eso no lo perdí nunca y siempre estoy volviendo con mi familia. Tengo un 'no ego' bien colocado".

Luego, Viviana sostuvo: "Lo que más disfruto de la profesión es cuando actúo y cuando tengo que ir a los eventos no lo veo muy copado. Esta es una carrera que siempre supimos que es complicada y a lo largo de la vida muchos actores tenemos que hacer otras cosas porque no podemos vivir de esto... Siempre me sentí muy bendecida desde ese lugar".

La actriz habló de todo

Más tarde, se habló del siempre importante tema de la edad: "No se puede luchar contra el paso del tiempo. El paso de los años y sus consecuencias son inevitables y trato de hacerme amiga de la mejor manera posible".

En relación a su pareja que tenía muchos años menos que ella, Saccone dijo: "A mi me costó aceptarlo, y la que habilitó el vínculo con Santi fue Allegra cuando tenía 12 años. No hubo mucho para plantearse. Los adultos le damos muchas vueltas a cosas que los adolescentes ya tienen respuesta".

Se viene la obra de Saccone y Tobal

Por último, Viviana habló de Radojka, la obra que hará junto a Eugenia Tobal: "Es la historia de dos mujeres desdichadas que no quieren perder el trabajo y se les muere la mujer a la que cuidan. Es humor negro y es muy divertido de hacer. Tengo más de 35 años trabajando y nunca nos habíamos cruzado con Eugenia, es maravillosa".