El particular mensaje que le envió Cristina Fernández de Kirchner a Lali Espósito tras la nota con Pedro Rosemblat

Recientemente, Pedro Rosemblat entrevistó a la expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner para el canal de streaming Gelatina, con motivo de los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón.

Sin embargo, en un momento de la nota, la exmandataria se refirió a la relación que tiene Rosemblat con Lali Espósito. Todo comenzó cuando Cristina habló de la pareja que formó con Néstor Kirchner.

Pedro Rosemblat dialogó con la expresidenta de la Nación Argentina. Créditos: captura de pantalla Youtube Gelatina.

"En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?", expresó con picardía. "No, yo no lo veo, Cristina", respondió Pedro sorprendido y sonriente por el comentario; y ella no contuvo la risa.

"¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?", continuó la expresidenta, mientras se escuchaban risas detrás de cámaras y el militante kirchnerista trataba de evitar la pregunta sobre su romance con la artista.

Así fue el incómodo momento que vivió Pedro Rosemblat con Cristina Fernández de Kirchner al hablar de Lali Espósito

"¿Y Pedro y Lali? Digo...", dijo Cristina Fernández de Kirchner, dejando sin palabras al joven. "¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché! Touché, querido. Game over", celebró la abogada, mientras el conductor de Gelatina le decía que no podía seguir.

La entrevista de Cristina Fernández de Kirchner con Pedro Rosemblat tuvo un pico de 100.000 espectadores. Luego de aquella nota, la exmandataria compartió una imagen en X (@CFKArgentina) junto al equipo de Gelatina. En su posteo, le agradeció a Pedro y a la producción del canal de streaming. Y no se olvidó de Lali Espósito.

El mensaje de Fernández de Kirchner para la cantante. Créditos: captura de pantalla X @CFKArgentina.

"Gracias Pedro y un abrazo muy grande a todo el equipo de Gelatina... ahh y un beso para Lali", escribió la expresidenta con un emoji guiñando.

Recordemos que en varias oportunidades, la intérprete de Diva ha dejado en claro su posicionamiento en contra de Javier Milei.