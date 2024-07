El familiar famoso de Bautista que lo ayudó a llegar a la final de Gran Hermano

Gran Hermano ya tiene definidos a sus finalistas y Bautista Mascia es uno de ellos. Luego de ganarle por amplio porcentaje de votos a Darío Martínez Corti en la última gala de eliminación, el músico se hizo su lugar, bien ganado, en la última instancia del reality que será el 7 de julio.

Son momentos en los que todo vale en Gran Hermano: los fandoms de los hermanitos se juegan las últimas cartas y la gente que apoya a Bautista decidió jugar con un ancho de espadas en las horas decisivas del último fin de semana. ¿Qué hicieron? Apelaron al tío famoso del cantante, nada menos que Gustavo Zerbino, sobreviviente del Milagro de los Andes, el accidente ocurrido en 1972 que se reconstruyó en la exitosa película La sociedad de la nieve.

“Hola a todos del Uruguay y Argentina. Les pido a todos que voten a Darío al 9009 así mi sobrino Bauti llega a la final. Muchos éxitos”, se lo oye decir a Gustavo Zerbino en un mensaje en video que se viralizó en las redes en los últimos días.

Una campaña que evidentemente tuvo repercusiones, porque el vendedor de La Plata terminó yéndose de la casa con el 77 por ciento de los votos, brindándole al novio de Denisse González un pase directo a la gran final, cuando le tocará medirse con voto positivo con el otro “Bro”, Nicolás Grosman, y Emmanuel Vich, el “iconic” que banca Furia desde afuera.

Buena parte de los ex hermanitos son "Team Bauti" y lo quieren campeón de Gran Hermano. Instagram Bautista Mascia.

El día en el que Bautista contó la proeza de su tío, Gustavo Zerbino, sobreviviente del Milagro de Los Andes

Si bien el furor de la película La sociedad de la nieve sucedió durante el reality y Bautista ni se enteró de las enormes repercusiones que, de alguna manera, lo rozaron, en una oportunidad contó su lazo familiar con uno de sus sobrevivientes.

"Gustavo no es mi tío de sangre, se casó con la hermana de mi mamá, es el padre de mis primos. Él tenía 18 años, estaba estudiando medicina y cayó él en el rol de médico, ¡con un año de medicina! Después estudió algo de farmacéutica, pero se dedicaron a lo de las charlas motivacionales”, contó el hermanito en la casa.

Gustavo Zerbino, de regreso al lugar de Los Andes donde ocurrió el accidente. Instagram Gustavo Zerbino.

“Se quedaron sin comida y dijeron 'tenemos dos opciones: o nos morimos o usamos el cuerpo de nuestros amigos'. Lo interpretaron como lo que les dejaron para que ellos sobrevivieran. Uno tuvo los huevos de ser el primero y después ya está”, agregó el participante.

Mascia también destacó el valor de los dos sobrevivientes que fueron clave en el rescate: “Lo de Canessa y Parrado fue heroico. Parrado dijo 'bueno, si me muero, me muero, no me voy a quedar acá'”. “La peli salía el 20 de diciembre, unas ganas de verla…”, dijo Bauti en ese momento, emocionado con la experiencia que atravesó su tío, Gustavo Zerbino, que se puso “la Diez” para ayudarlo en este tramo final.