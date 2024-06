Ahyre: "Cuanto más espacios tenga la cultura, es mejor para la sociedad"

El "monstruo" del Festival Viña del Mar, en Chile, suele ser uno de los escenarios más complicados a la hora de presentarse para los artistas argentinos. Es que varios han sido no muy bien recibidos por lo que el desafío de decir presente y de irse ovacionados es un logro para unos pocos privilegiados.

Ahyre, el cuarteto salteño, no solo logró cautivar al público que lo ovacionó de pie sino que además se alzó con dos gaviotas de plata a "Mejor Canción", por La Luna, y a "Mejor intérprete".

La banda, compuesta por Juan José "Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado, cuenta con la colaboración de Guido Bertini, en percusión y batería, también en la última semana se quedó con el Premio Gardel a "Mejor álbum grupo folklore" por su último material "Eco".

Ahyre alzando una de las dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

Sin dudas que el 2024 es un año muy especial para los salteños que llegará a Buenos Aires a presentarse el próximo 18 de junio.

Los integrantes de Ahyre dialogaron mano a mano con MDZ y recordaron aquel histórico momento en Viña del mar, además de palpitar lo que será la presentación en el teatro ubicado en el microcentro porteño.

- ¿Cómo fue ese momento previo a la presentación en Viña del mar?

Seba: - Era imposible no imaginar las distintas alternativas que podíamos tener. El no ganar nada éramos conscientes que era una posibilidad, entonces la barajamos, porque ir con tanta expectativa de alguna manera quizás nos iba a jugar en contra. Porque vernos en una situación con mucha exposición, con mucha expectativa y de pronto no cumplirlas también iba a ser contraproducente.

- ¿Imaginabas cuando compusiste "La Luna" que iba a lograr todo esto la canción?

Colo: - Uno no imagina, simplemente va por la canción. Primero como una especie de catarsis, por lo menos en mi caso. Yo escribo las canciones con la necesidad de encontrarme con nuevas melodías, con nuevas palabras, nuevas letras. Y La Luna, de hecho, es una canción que estaba escrita mucho tiempo antes que nazca Ahyre. Sale en el primer disco, en plena pandemia, y empieza a rodar y tomar un lugar importante en nuestro repertorio.

Es una canción que a las claras era diferente al resto. Si tuviéramos que elegir una que sintetice el sonido de Ahyre, muy probablemente sería La Luna. Así que haber ido a Viña con una canción muy lejos de haber estado diseñada para el certamen, pero que respetaba los parámetros fue mágico. Simplemente veníamos cantándola con el mismo amor de siempre. Fuimos casi a disfrutarla. Fuimos a cantarla como la hemos venido cantando 3 o 4 años antes. Y simplemente eso. La magia que puede llegar a tener o no una canción. El Colo y Fede agradeciendo haber ganado el Premio Gardel a Mejor álbum grupo de folklore.

- ¿Les sigue generando o llega a un punto en que se vuelve rutinario lo que es el concierto?

Fede: - Hay veces que nosotros presentamos un show y eso dura todo el verano, por ejemplo. Capaz que hacemos el mismo show muchas veces, pero lo que cambia es la canción en sí cuando se la cantamos a un determinado público. De repente hacemos una canción, por darte un nombre, La Noche Sin Ti, y cantamos la estrofa y la gente empieza a cantarla, entonces se da de una manera en ese lugar, esa noche muy especial, distinta a otro show. Gracias a Dios ayuda mucho que son letras muy sentidas, con mensajes. A veces es la misma canción que da diferentes interpretaciones, depende mucho de eso y del contexto, la gente, cómo nos sentimos nosotros. A mí me ha pasado de empezar a cantar la canción y apenas empecé ya me sentí con ganas de llorar. Porque capaz que cómo me siento ese día con algo que me ha sucedido.

- ¿Cómo vivieron ese proceso de ir saliendo de Salta y llegando a otras ciudades del país?

Hernando: - Siempre es más complejo estando a tanta distancia de Buenos Aires, el tener que venir y pasar obligadamente para algunas cosas. Nosotros siempre lo hemos vivido con mucha calma. Siempre hemos preferido quedarnos allá, vivir allá, establecernos en Salta y viajar un poco más. También es disfrutar del viaje, disfrutar de esos días de ruta o bueno, en el mejor de los casos, de las horas de avión. Y nada, venir y disfrutar de lo que nos ofrece también esta ciudad increíble, monstruosa, llena de cosas y de actividades y de cultura. De arriba para abajo: Seba, Colo, Hernando y Fede forman Ahyre.

- ¿Nunca se debatió el venirse a Buenos Aires?

- Nunca. Ni siquiera por ahí a Córdoba, que sería como... más cerca, un punto medio.

- ¿Cómo ven en la actualidad el apoyo a la cultura local?

Colo: - Bueno, sería buenísimo que haya muchos más La Peña de Morfi, en donde tengamos la posibilidad de manifestar expresiones culturales, no solo las musicales. Nosotros vivimos y entendemos que la cultura es un bastión muy importante en cualquier sociedad, a través de la identidad, de la memoria, de la salud, de la educación. Cuantos más espacios tenga la cultura, sin lugar a dudas, mejor va a ser la sociedad.

Mirá el video de la entrevista con Ahyre