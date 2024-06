Lourdes Sánchez contó cómo terminó la relación entre el Chato Prada y Hoppe tras su pelea final

Hace algunas semanas se conoció el final del vínculo laboral entre Fede Hoppe y Pablo 'El Chato' Prada. Dos de los máximos hombres de confianza de Marcelo Tinelli se distanciaron, situación que despertó fuertes teorías acerca de su relación e incluso una supuesta pelea. Ante esto, Lourdes Sánchez rompió el silencio en una reciente nota a Socios del Espectáculo.

La bailarina se hizo eco de las diferentes especulaciones que surgieron alrededor del tema, las cuales apuntaban diferencias irreconciliables en la forma de trabajar que tienen su pareja el Chato Prada con Fede Hoppe. Lo cierto es que buscó ponerle un manto de tranquilidad a todo lo que ha estado diciendo en este último tiempo.

Primeramente, el cronista del ciclo le preguntó a Lourdes Sánchez por la continuidad de Marcelo Tinelli como una de las cabezas fuertes en América TV: "No sabemos si Marcelo sigue siendo el gerente o no, pero vos seguís con tu programa ahí...".

"Yo sigo en América todas las noches. Después lo que tiene que ver Marcelo, el Chato, yo te juro que sé menos que ustedes, casi que ni nos vemos con Pablo. Estoy a punto de estrenar un musical de tango con Noelia Marzol, así que me voy muy temprano y vuelvo muy tarde", se desentendió la correntina.

"Pero como figura del canal, el gerente te debe decir ‘vamos bien, Lourdes, reforcemos esto’, ¿o no hay diálogo?”, insistió el notero, a lo que ella respondió: "No, nunca hubo con respecto a mi programa, la verdad que no, porque es algo que ya estaba antes de que llegue Marcelo. Es una productora independiente que nada tiene que ver con La Flia, lo hago hace cuatro años, así que hablará mi producción con el gerente".

Entonces el notero decidió ir al hueso y preguntar por la relación entre el Chato Prada y Fede Hoppe. “Raro que no se hablen, porque se habla mucho de este vínculo que se rompió, que Fede se habría peleado con el Chato y que esto los vinculó de trabajar tantos años que estuvieron juntos con Marcelo”, introdujo.

¿Cómo está el vínculo entre el Chato Prada y Fede Hoppe?

"Yo creo que ellos decidieron tomar caminos diferentes, muchos años trabajando juntos, no se pelearon, ellos siguen hablando. Pablo está con otras cosas en la cabeza, le gusta más quizás la tele, a Fede capaz que le gusta más el teatro", contestó la bailarina.

"No lo sé tampoco, lo estoy decidiendo, yo te hablo por mi marido que sé que le encanta la televisión, creo que para mí es el mejor productor de tele y tomaron caminos diferentes en realidad", siguió Lourdes Sánchez, tratando de despegarse de la situación pero buscando quitarle dramatismo a esta separación laboral entre los productores. ¿Qué dijo Lourdes Sánchez sobre el Chato Prada y Fede Hoppe?

“Se dice que se iría a trabajar afuera del país, para otra señal. ¿Sabías eso?”, le consultó el cronista, a lo que la famosa, sorprendida, respondió: “¿El Chato? ¡Ah, no, pero que no me deje sola!”.