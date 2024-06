Leticia Siciliani mandó al frente a Adrián Suar con una insólita anécdota

Leticia Siciliani fue durante muchos años la cuñada de Adrián Suar. Es la tía de Margarita. Por eso, en calidad de familia, la hermana de Griselda mandó al frente al productor y lo dejó expuesto ante una insólita anécdota.



Todo se dio en La Noche Perfecta, el nuevo programa de Sebastián Wainraich, por Canal 13. Allí, Leticia Siciliani sorprendió a Adrián Suar con una pregunta que disparó una historia que el productor tenía bastante guardada.



Sucede que Adrián Suar comenzó contando que siempre trata de mantener la calma y el buen humor. “Soy muy pro de estar de buen humor. Y, me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me pasó, me conecto con un Adrián que no me gusta”, aseguró.



Sin embargo, Leticia Siciliani lo mandó al frente con un comentario. “Pero, por ejemplo, si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la lleva del auto... ¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?”, preguntó.



“No, te voy a explicar por qué. Obviamente ella es la tía y tiene data. Y mi hija, que tiene de hijo, dijo bien Leti, que me saca, por ejemplo, ahí hay un punto”, comenzó respondiendo Adrián Suar. “Yo, salvo a lo que me dedico, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto, que todos los días lo prendo porque no tengo la llave, hacés así y prendés”, agregó.

Leticia Siciliani mandó al frente a Adrián Suar. Foto. captura de TV.



“Subo, no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice: ‘Ay, papá, no vamos a llegar’, porque me conoce”, continuó el actor y productor de Canal 13 en el programa de Sebastián Wainraich.



“Entonces, ya la palabra de Margarita... Le digo: ‘Margarita, vamos a llegar’. Y empiezo a tocar, y no prende, no prende. Obviamente, ese día se rompió la batería, tuve un quilombito con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo que no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad, se me sale la cadena, porque me frustro”, cerró Adrián Suar.