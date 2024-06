Una famosa pareja se separó a menos de un año de haber oficializado su relación

Hace unos meses, comenzaron los rumores de un posible romance entre dos importantes actores argentinos. Y el rumor se terminó confirmando, porque en varias ocasiones fueron vistos juntos muy enamorados, además de que los protagonistas de esta historia también afirmaron que habían iniciado una relación.

Pero lo bueno duró poco. Este jueves, Fernanda Iglesias contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que la pareja le puso punto final a su amor. Se trata de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel.

Fernanda Iglesias reveló la separación en LAM. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Están separados hace más de 20 días, hablé por teléfono con Guillermina. Le pregunté y me aclaró bien lo que había pasado. Tuvieron un año hermoso, no hay un tercero en discordia, no fue por la distancia", reveló la panelista.

Luego, Iglesias comentó cómo fue que se enteró de la separación: "Hablé por teléfono con Guillermina porque yo tuve la intuición de bruja de que se habían separado. Le escribí a ella y le dije: ‘Hace bastante que no te veo en las redes con él. ¿Seguís con Joaquín?’. Y me llamó. La verdad que le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado".

Se separaron Joaquín Furriel y Guillermina Valdés. Créditos: X @fedeebongiorno.

"Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por una discordia, no fue por la distancia (porque él está trabajando en España), que se estaban conociendo, que estuvo todo bien, pero...", detalló la periodista de espectáculos

Y continuó: "Ella fue a Europa, y me dijo así: 'aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de él. Pero viste cuando te estás conociendo con alguien que en un momento decís, bueno, no funcionó, se acabó'".

Respecto a los sentimientos de Guillermina Valdes por Joaquín Furriel, expresó: "Me dijo que fue todo en armonía y que 'cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario'".