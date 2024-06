La crítica que más le dolió a Marcelo Tinelli tras la baja de su nuevo programa de canal América

La semana pasada se generó un gran revuelo al darse a conocer que el nuevo programa de Marcelo Tinelli, Primos de América, fue levantado tras su emisión debut. En medio de una serie de especulaciones, el conductor salió a aclarar que él mismo decidió bajar el ciclo del aire de canal Amérca, y por otro lado trascendió que la crítica que más le dolió al astro es la que formuló de manera punzante Beto Casella.

Más allá de los dardos que dispararon figuras como Nelson Castro, Jorge Rial y Yanina Latorre sobre la repentina baja del envío de Marcelo Tinelli, fue Beto Casella el encargado de formular el planteo más áspero sobre la situación del ídolo de canal América.

Beto Casella, el más filoso tras el desliz de Marcelo Tinelli. Foto: Captura de video El Nueve.

"A mí no me alegra que Tinelli esté en esta decadencia, espero que temporaria, con su pelo nuevo y su figura nueva. Algo curiosísimo pasa hace algunos años con el pobre Marcelo, porque los hinchas de San Lorenzo no lo ven por su paso por ahí, los de Huracán porque son anti San Lorenzo, los de Boca porque escupía a Larry de Clay, los que se bancaron la pandemia porque se fue a Esquel, los de la política porque no les gustó lo de la Mesa del Hambre. Empezás a separar pequeños universos, y por ahí queda poquita gente", analizó Casella en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el fiasco en el rating del programa de Tinelli.

Luego el líder de Bendita redobló: "El pito se te va achicando, viste, con el tiempo. A todos nos pasa. Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación".

Sobre los dichos de Beto Casella, Marina Calabró dio a conocer tanto al aire de Lanata sin filtro (Radio Mitre) como en un móvil con LAM (América), que a Marcelo Tinelli lo que más le enojó fue justamente eso, lo de "que el pito se le va achicando". En este sentido, la especialista en espectáculos le recriminó a la popular figura de canal América que se tomó el comentario de su colega de El Nueve de una manera "demasiado literal".