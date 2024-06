Lucila Gandolfo homenajea a Julie Andrews: “Es una persona que lo merecía”

A comienzos de los ‘90, Lucila Gandolfo buscaba perfeccionarse en teatro musical. Así es que armó las valijas, se subió a un avión directo a los Estados Unidos y se instaló en el Conservatorio de Boston. “La realidad es que sin un pasaporte americano yo no me podía quedar a trabajar, hice una experiencia trabajando como moza cantante en un crucero, pero ya después le dije al decano: ‘estoy estudiando todo en inglés pero acá no puedo trabajar y en mi país todo esto no sé dónde lo voy a utilizar’”, cuenta en diálogo con MDZ.

Estuvo dos años y regresó a la Argentina. Lo cierto es que, en Buenos Aires, supo bien demostrar todo lo aprendido. Empezó a hacer musicales infantiles en inglés para colegios y llegó a calle Corrientes con Broadway II. Le siguieron varios espectáculos, hasta que llegó al Teatro Maipo con Norma Aleandro en Master Class. Hoy, está a horas de subirse nuevamente a ese escenario que le dio tantas satisfacciones.

Para Gandolfo, explica, el Maipo fue una casa, una familia y fue el lugar donde empezó con un proyecto importantísimo. “Master Class fue una temporada hermosa y ni te cuento lo que fue estar en un escenario frente a frente con Norma Aleandro todas las noches. Además, fue un éxito y estuvimos un año entero. Después estuve ahí con Enrique Pinti, que también fue otra locura. En el 2000 hicimos Pericón.com.ar y, ese mismo año, el mismo Lino Patalano, me dio la posibilidad de hacer mi show unipersonal con Gerardo Gardelín al piano. Fue una fiesta, no podía creer la suerte de que el dueño de la sala me ofreciera hacer un espectáculo propio”, detalla.

Lucila Gandolfo regresa al Teatro Maipo con el reestreno de "Una película sin Julie" / Foto: Gentileza Prensa

Ahora, regresa a la sala ubicada en calle Esmeralda para reestrenar Una película sin Julie, el unipersonal musical con el que homenajea a Julie Andrews. “Vuelvo solita, pero siento que hay mucha gente apadrinándome desde el cielo o desde donde estén”, asegura la premiada actriz que reestrena este jueves y solo presentará ocho funciones.

Pero, ¿por qué Julie Andrews? Gandolfo responde: “Es una persona que merecía un homenaje por lo que inspiró e influenció a tantos de nosotros. Quien hoy ve La Novicia Rebelde o Mary Poppis siente lo mismo que sintieron aquellos que la vieron hace 50 años. Sus personajes llenaron de amor, ilusión y esperanza”.

La obra nació de un monólogo que ella armó y que no se animaba a enseñar. Lo dejó guardado en la computadora más de 10 años hasta que un día le ofrecieron hacer un espectáculo musical en el Teatro 25 de Mayo. “Tenía sala, fecha, busqué al músico Fernando Albinarrate, que comparte la misma afinidad por Julie Andrews, y lo llamamos a Julio Pano, que es el director. Les dije: ‘miren chicos, tengo esto para hacer un espectáculo musical, no sé bien qué hacer, pero también existe este monólogo guardado que podría llegar a ser la fuente de algo, podría llegar a ser la idea de inspiración de algo que podamos armar”, indica.

Fue el músico quien se sentó a escribir y armó “una historia preciosa”. Es la de Catalina Lonely, una niña que a los seis años ve La Novicia Rebelde y convierte a la artista británica en su mejor amiga invisible. “Narra una historia que puede identificar a mucha gente, no solo por el amor a Julie Andrews, sino por lo que después le pasa a este ser humano en la vida, cuando uno tiene sueños y después se truncan por lo que fuera… por algún accidente, por la sociedad, por la vida misma, porque no podés cumplir sueños o deseos y los dejás postergados. De eso trata Una película sin Julie”, adelanta.

Fernando Albinarrate acompaña en el piano a Lucila Gandolfo en "Una película sin Julie" / Foto: Gentileza Prensa

Y para cumplir sueños, el año pasado, Gandolfo viajó a Nueva York a buscar a Julie Andrews. “Quería contarle que estaba haciendo esta obra. Sabía que vivía en Sag Harbor y que su hija Emma había fundado un teatro que se llama Bay Street Theatre. Llamé al teatro y les conté que era una actriz argentina que estaba haciendo esta obra en homenaje a ella y que quería comunicarme para contarle que ella había sido la inspiración de esto. Tuve la suerte de que un amigo que trabaja en propiedades me consiguió la dirección de la casa y fui a tocarle el timbre. Fue la propia Julie la que contestó y, por supuesto, negó que fuera ella. Me dijo que no sabía dónde estaba, pero eso es comprensible. Tiene 88 años y que venga un desconocido a tocar el timbre…. no me iba a abrir la puerta. Lo que nunca creí es que iba a tener esa conversación por el portero. Le dejé una carta en el buzón”, señala.

Ansiosa, aún espera una respuesta de Bay Street Theatre para representar Una película sin Julie allí. “Les mandé el video, subtitulado, y bueno, quedó ahí… Estoy pendiente a ver si puedo llevar la obra, y si es así, ojalá que Julie esté sentada en la primera fila”, cierra.

Para agendar

Una película sin Julie

Reestreno. Jueves, 20 horas, en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.