Diego Leuco contó la interna familiar con su papá Alfredo en el Día del Padre

El día del padre motivó a Diego Leuco a ventilar los detalles de la relación con su padre. Es que en La Peña de Morfi invitó a Alfredo Leuco para celebrar el día juntos. Sin embargo, lo terminó sorprendiendo, ya que sacó una carta en la cual leyó con lujo de detalles cómo es el vínculo que tienen.

“La última vez que te escribí una carta para leer en público fue para tu cumpleaños de 60. Trabajábamos juntos en Los Leuco -programa que se transmitía por Radio Mitre-. La leí en el pase que teníamos en la radio y casi no la pude terminar”, comenzó leyendo Diego Leuco, armado de valor para no quebrarse.

“Hoy temprano la volví a leer y pienso todas las cosas que pasaron desde el 2015. Las hermosas, las inesperadas y también las más tristes. Sigo admirando como entonces tu pasión y tu honestidad, tu manera tan noble y tan plena de vivir la vida y de jugártela por lo que pensas”, elogió el hijo de Alfredo Leuco.

En este contexto, expuso las características de su padre que lo ayudaron a formarse: “Apasionado y dispuesto a todos solo por la nobleza de discutir una idea, a veces con el riesgo de tomarse todo demasiado a pecho. En esa carta te decía lo feliz que me hacía laburar juntos y lo importante que sos en mi vida. Vos y mamá siempre me cuidaron y ayudaron a crecer con la mayor libertad. Y como decís vos, de hecho lo dijiste recién, me acompañaron a cruzar los puentes sin cruzarlos por mí. Pasaron casi diez años y me pasa casi exactamente lo mismo”.

“Es un orgullo para mi ser tu hijo y nunca me voy a cansar de repetir que sos un referente moral. Que más allá de las charlas, de los consejos, de mis llamadas, cuando no sabía como encarar una nota en el medio del cierre, vos me enseñas lo importante de ser un buen tipo, noble y honesto”, remarcó el conductor de La Peña.

“Nada me gusta más que encontrarme con alguien que trabajó con vos. ‘Mandale un saludo a tu viejo. Es uno de los mejores jefes que tuve’, me dicen. Casi cualquiera puede ser exitoso en su profesión pero solo las buenas personas como vos pueden ser también buenos jefes”, enfatizó con orgullo Diego Leuco.

Y cerró ventilando más sobre su relación: “Gracias por inculcarme el bichito del periodismo, por exigirme luchar con la frente alta. Gracias por mostrarme cómo hacerse respetar y por permitirme compartir la cancha con vos. Gracias por festejar los goles conmigo, y gracias por abrazarme también cuando los goles son en contra. Feliz día”.

Con la emoción en los ojos y tras un tierno abrazo, Alfredo Leuco habló sobre la crianza de su hijo y cómo vivió ese momento de su vida: “Uno quiere que no le pase nada, pero a su vez querés que vaya teniendo experiencia. Que no se golpee cuando camine, pero que camine lo mejor posible. Uno trata de tener un hijo y que el hijo sea feliz. Es lo único que importa. Y que sea buena persona, tratar de transmitirle cosas de la vida cotidiana”.