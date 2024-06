La queja de Yanina Latorre a horas de los Martín Fierro de Radio: “Ventura debería haber…”

Este domingo se llevará a cabo la entrega de los Martín Fierro de Radio, y como suele ocurrir, semanas atrás el presidente de APTRA, Luis Ventura, reveló cuáles son las ternas y quiénes están nominados. En este punto, Yanina Latorre lanzó una fuerte crítica sobre cómo se encuentran categorizadas las premiaciones.

¿Qué pasó? Hace unos días, Yanina Latorre renunció a su nominación de los Martín Fierro por un desajuste en la categoría en la que se encontraba ternada. Estaba dentro del rubro de mejor columnista de espectáculos, aunque en la radio ella es conductora -solo es panelista en LAM, que es televisión-.

Al enterarse de esta terna un tanto extraña, la angelita se mostró sumamente indignada desde sus vacaciones y decidió bajarse. El reconocimiento en sí era por su programa de El Observador, llamado Yanina 107.9, donde justamente es la cabeza del ciclo y no una columnista.

"Yo soy panelista y amo lo que hago. No estoy enojada por un tema de ego... Pero estoy ternada por El Observador no por LAM, y el programa que conduzco se llama Yanina", disparó picante la esposa de Diego Latorre esta semana en LAM.

Luego aclaró: "No estoy enojada, me bajé de esta terma porque no me corresponde... Porque mira si voy y me lo ganó teniendo a tres compañeras al frente que la rompieron todo el año. Nadie pudo haberme votado, porque ninguno me pudo haber escuchado porque no hice un minuto de columnista de radio".

Por estas horas, en el pase radial de El Observador que hace con su compañera Marina Calabró, la angelita volvió a disparar contra los Martín Fierro de Radio y apuntó contra Luis Ventura, ya que el periodista la estuvo criticando horas antes y no quiso reconocer el error desde APTRA.

Yanina Latorre criticó la actitud de Luis Ventura por no reconocer el error de APTRA.

"Hoy Ventura me estuvo criticando en lo de Pamela David a la mañana. Dijo que yo lo tendría haber llamado. Yo no lo tendría que haber llamado, él me tendría que haber llamado para decirme que se equivocaron", comenzó descargando.

Luego se sinceró sobre su decisión: "Yo estaba en Europa y sólo hablé con Ángel de Brito, le dije que me bajaba de la terna pero que no me enojaba que me ternaran como columnista y no como conductora, lo digo de corazón. Pero se trataba de un error, no me correspondía estar en esa terna".