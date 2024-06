La burla de Jorge Rial a Marcelo Tinelli por su nuevo y extravagante look

A principios de mayo, Marcelo Tinelli compartió con sus seguidores de Instagram (@Marcelotinelli) un video donde mostraba su nuevo cambio de look. "Empezamos con los colores. ¿Con qué vamos después del blanco? No digamos nada", dijo en aquella historia de la red social el reconocido conductor, generando una gran intriga entre sus seguidores.

Ahora, el presentador apostó por un nuevo look: se tiñó de rosa su cabello. Este martes por la mañana, Tinelli publicó una foto en Instagram enseñando su nueva imagen. "Nuevo look para ir a ver junto a @lucianotirri, a un querido amigo a Miami", contó el expresidente de San Lorenzo.

El conductor se tiñó de rosa el pelo. Créditos: Instagram Marcelotinelli.

El posteo de Marcelo ya cuenta con más de 70 mil me gustas y 3200 comentarios.

Jorge Rial, quien en varias ocasiones ha dejado mal parado al conductor, esta vez no perdió la oportunidad de burlarse de su nuevo look. El ex Intrusos publicó un mensaje contra Marcelo Tinelli en su cuenta de X (@Rialjorge).

La burla de Jorge Rial por el nuevo look de Tinelli. Créditos: captura de pantalla X @rialjorge.

"¡Qué cambiada está Furia!", fue el comentario irónico que lanzó el periodista de C5N, haciendo referencia a la participante de Gran Hermano 2023.