Didier Casnati: de tocar en la calle a cantarle a Bono, Elton John y Vladimir Putin

Didier Casnati, el artista italiano fundador de la banda The Gypsy Queens, ha sido aplaudido por personajes célebres de talla mundial como Elton John, Bono, Robert De Niro, Beyoncé, David Beckham, Quincy Jones y los príncipes Harry y William, entre otros famosos.

Los inicios de The Gypsy Queens y Didier Casnati se dieron cuando sus integrantes eran músicos callejeros en la ciudad francesa de Niza, en la Riviera Francesa. Cafés, bares y restaurantes también fueron el escenario del grupo hasta que una experiencia en La Petite Maison cambiaría su trayectoria para siempre.

La asombrosa experiencia de la banda y sus impresionantes actuaciones hablan por sí solas. Han accionado en 66 países, ante 57 jefes de estado y ostentan más de 100 millones de visitas en YouTube.

The Gypsy Queen es la banda que lidera Didier Casnati.

"Nunca había estado en la Argentina antes y me encanta por el momento. He ido a Caminito, al Ateneo, a un teatro a escuchar jazz, quiero conocer la tumba de Eva Perón y me gustaría ir a ver tango", cuenta vestido con un traje celeste y una camisa blanca dejando evidencia los colores de Argentina.

En diálogo con MDZ, Didier Casnati se confiesa admirador de "Soda Stereo y de Carlos Gardel, claro", aunque asegura haberse metido en el mundo de la música porque "era cuestión de comer. Yo empecé la música mientras estudiaba derecho. Y para poder seguir estudiando Derecho empecé a tocar en las calles en donde considero que empecé a profesionalizarme.

Una noche, en plena actuación en un bar, Bono, que estaba entre el público, se unió a la banda para improvisar. No sabían que Nick Raphael, de London Records, estaba en una de las mesas. En 2012, Nick Raphael los fichó para Universal Music reconociendo su increíble talento para entretener al público con rigor, lo que les llevó a actuar por primera vez en el mundialmente famoso festival de Glastonbury.

Didier Casnati junto a Bono, cantante de U2.

Ahí fue un cambio radical en su vida y empezó a ser "el artista de los famosos". Pero claro esa cercanía con celebridades de todo mundo podrían marear a cualquier, pero no fue el caso de Didier Casnati. "No me impresionan mucho las celebridades, me impresiona su genio, eso sí, me impresiona su corazón. Algunos se convirtieron en muy buenos amigos. Pero el hecho de estar impresionado porque hay un famoso nunca fue lo mío. Es más simple de lo que parece", recuerda el artista italiano.

"A mí la única cosa que me da un poco de presión es cuando toco para amigos. La responsabilidad es tan grande porque hay muchos sentimientos. Pero en la calle o tocando para 40 mil personas en Londres, no es un problema, es un placer", agrega el cantante en su español con acento italiano.

- ¿Con qué famoso has tenido mayor relación?

- Con Bono ha tenido conversaciones muy filosóficas, Elton (John) tiene una generosidad muy grande. El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue muy generoso también y me impresionó el Príncipe Alberto, que debe ser el más generoso de todo. Te pregunta cómo estás, tal vez se acuerda el nombre de tu novia, dónde vives... es increíble. Didier Casnati en uno de sus tantos encuentros con Elton John.

- ¿Cómo fue darle la mano a Vladimir Putin?

- Fue muy divertido. La primera vez fue gracias al Presidente Sarkozy. Era un evento en que estaba el Primer Ministro italiano, Dimitri Medvedev, Putin y Sarkozy. Tocamos para ellos y al final, después de tocar, yo estaba fumando un cigarrillo afuera y empezaron a salir de a uno. Sale Sarkozy y me dice "Didi, fantástico". Sale Medvedev: "Didi, fantástico". Sale Putin y también "Didi, fantástico. Entonces ese es un buen recuerdo que tengo con él y cada vez que veo al Presidente Sarkozy, él se acuerda.

- ¿Cuándo podremos escucharte aquí en Argentina?

- Todavía no lo sé. Vine a Argentina para ver cuáles son las posibilidades, para entender si tenemos en verdad el público que vemos y tenemos en las redes. Por ejemplo, en YouTube hay muchos comentarios de argentinos. Hay mucha gente que viene a contarnos que sus hijos, por ejemplo, escuchan tal canción o tal otra y eso me encanta. Entonces estoy aquí para ver cómo podríamos empezar a ver la idea de un tour latinoamericano que tendría efectivamente como primero o segundo lugar a Argentina.

Mirá la entrevista completa con Didier Casnati