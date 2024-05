Joelle: "Yo me levantaba y quería escribir, era mi propósito en la vida"

Ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero puede definirse como «la razón de vivir» o «la razón de ser», lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Esta palabra es la elegida para titular el primer álbum de estudio de la joven cantante Joelle.

"Ikigai es lo que para mí unifica todo el disco, es todo el proceso que me llevó escribir las canciones y lo que personalmente me generó todo ese año y pico de trabajo", explica la cantante Joelle en diálogo con MDZ con la frescura que caracteriza la juventud, a sus apenas 21 años.

"Yo había salido del secundario y uno está ahí como viendo qué hace, qué le llena, qué te querés despertar y hacer, de qué te dan ganas, y me pasaba eso. Yo me levantaba y quería escribir, era mi propósito", recuerda Jowi sobre cómo fue surgiendo su primer disco, aquel que tanto soñó desde sus primeras escrituras en forma de desahogo.

Joelle también ess la directora creativa de sus videoclips y de su carrera.

"Escribía poesía, pero lo usaba como terapia. Mis días simplemente eran escribir, estar en el piano y estar con la guitarra hasta que llegó el momento de ir al estudio a grabar todo", cuenta Joelle que aclara, risueña, que "ahora hago terapias formalmente, pero por muchos años escribir fue mi terapia".

Criada en una familia relacionada directamente con el mundo artístico, desde distintas ramas, Joelle no solo escribe, canta y está atenta de cada detalle musical, sino que además es la directora artística de su proyecto.

"De chiquita siempre estuve en ambientes muy artísticos, viví en rodajes y en camarines con actores. O sea me dormía siestas en sillas que decían "director". Me gusta mucho pensar, idear las cosas, entonces bueno, creo que siempre me imaginé como la protagonista o siendo la directora creativa y en este caso soy ambas", detalla la joven, hija de la directora de cine Sabrina Farji y del reconocido manager musical José Levy.

Ikigai fue producido casi en su totalidad por Xross, y fusiona el R&B, trap, pop-rock, reggaetón y dancehall. Con diez canciones que dejan en evidencia la versatilidad vocal de Joelle, la joven compositora despliega una búsqueda personal y artística en cada una de sus canciones. El amor, la traición, la soledad y otros aspectos de la vida cotidiana y la juventud son algunos de los temas que aborda desde sus experiencias personales.

La tapa del disco de Ikigai.

"Me gusta escribirle al amor, en el álbum está "Cliché", "Va lento" y "Cerezas y jazmines" que son canciones de amor aunque hay otras de desamor. En el desamor es quizás cuando más inspirado te sentís para escribir, pero es lindo el poder escribir algo positivo de un amor que está estable, que está lindo, que es sano", se explaya Joelle.

Precisamente en "Va lento", como así también en "Dama", “Esa Latina”, “Bla Bla” y “Corre el sudor” los respectivos videoclips fueron creados por ella -en su rol de Directora artística-, junto a la directora Florencia Laurenzi, producidos por ASALTO. En cada video se puede ver cómo despliega su histrionismo y capacidad actoral, la narrativa de las historias que acompañan la letra de la canción, el cuidado hasta en el último detalle en la paleta de colores de vestuarios, las locaciones elegidas y los guiños a elementos de videos anteriores, acompañados del corazón mundi como sello personal.

Escuchá Cerezas y Jazmines

"Después del disco, de pensar en los videos y de pensar en un montón de cosas uno dice, "¡ay, ya terminé el álbum!" y no, no terminaste nada porque hay mucho trabajo por recorrer. Creo que lo que más disfruto de todo esto son los shows, más ahora con la banda que salen preciosos", explica y hace referencia a la presentación del disco que hizo en Camping en el mes de abril.

"Fue como un poco descubrir cuál era mi propósito de vida, cuál era mi vocación, qué mensaje quería dejar", se sincera Joelle que realizará otras presentaciones a lo largo del año con su flamante disco Ikigai.

Mirá el video de la entrevista con Joelle