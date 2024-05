Por qué se van a "separar" Yanina y Diego Latorre: “Él está preocupado por…”

Si bien hace unas semanas confirmó que en agosto renovarán sus votos, con una nueva fiesta de casamiento en homenaje a sus tres décadas de matrimonio, recientemente Yanina Latorre sorprendió a todos al confesar el motivo por el cual se separará de su esposo Diego Latorre por unos días.

Más allá de ser una de las panelistas más destacadas e informadas del espectáculo, y de ser una de las grandes figuras de la televisión, Yanina Latorre también suele tener un fuerte caudal de público a través de sus redes sociales, donde cada mañana interactúa con sus seguidores.

Durante la jornada de este jueves la angelita se abrió con sus seguidores para confesarles cómo viene su agenda a nivel viajes y vacaciones. En este contexto, se planteó un escenario que la distanciará de las actividades que hoy lleva su marido Diego Latorre.

“La semana que viene retomo el gimnasio y el padel. Otro tema es que recién hablamos con Diego”, comenzó detallando Yanina Latorre, no sin antes advertir esta agenda cruzada que tiene con el comentarista de fútbol y que los hará desencontrarse.

"Ahora me voy a Cataratas, vuelvo, él se va a otro partido, después nos vamos a la Champions League. Ahora estoy organizando ese viajecito. Unos días de viaje. Cuando volvamos, Diego se va un mes a Alemania. Hermoso. A algo de una Eurocopa", siguió revelando la angelita.

“Y cuando él vuelve de la Eurocopa yo tengo planeado irme a Miami de vacaciones sin él porque él no puede ir. Vamos a estar como dos meses sin vernos”, agregó para luego plantear una inquietud que surgió: “¿Saben cuál es la única preocupación de Diego? No sos vos, no soy yo, ni son los pibes. ¡El rope!”.

Yanina y Diego Latorre estarán un tiempo separados por compromisos profesionales.

Sabido es que Diego Latorre tiene un gran amor por su perro, a lo que la angelita disparó con humor: "O sea, lo más importante en la vida de Diego es él, y en la vida de él es Diego". Toda esta secuencia viene a colación con una imagen en la cual la mascota de la familia se quería subir al auto del exfutbolista cuando este se iba a trabajar. Un amor mutuo.