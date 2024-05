Federico Bal lloró al hablar de su pelea contra el cáncer

Fede Bal estuvo presente este viernes en el nuevo programa de Ángel de Brito en Bondi y en una charla súper profunda se animó a abrir su corazón como pocas veces. El actor se emocionó al hablar cómo vivió una de las etapas más duras de su vida: la lucha contra el cáncer.

“La vida es chiquita. Me pongo a llorar porque... como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar”, comenzó diciendo Fede Bal, ya sin poder contener sus lágrimas al recordar todo lo que vivió.

Al escucharlo, Ángel de Brito rápidamente le preguntó: “¿Lo pensaste, firmemente? Dijiste ‘me muero’”. Y tras recibir la afirmación de su entrevistado, el conductor siguió indagando: “¿Y cómo saliste de ese cuadrado negro de decir ‘me muero’? Porque hay que ponerle onda también, ¿no?”.

“Sí. Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta... a la verga todo, cosas que no sirven”, respondió el actor.

Luego, como parte de una profunda reflexión, el hijo de Carmen Barbieri reiteró: "Todas esas cosas no sirven. Estás en la diaria y, a veces, no te das cuenta. Entrás al grupo sin querer porque el dedo se te va solo, ¿viste? Es una mierda que te entra, que te entra, que te entra. Toda una cosa, gente que está enojada en la vida. Y me empecé a ir de los grupos".

"Tenía deudas y quería pagarlas... después dije 'Si me voy a morir que me vengan a cobrar al cielo...', pero yo soy muy culposo. Entonces quería dejar todo pago y empecé a hacerlo", siguió, ya un poco más recompuesto de la emoción que lo había desbordado minutos antes.

El llanto de Fede Bal al hablar de su lucha contra el cáncer.

De un momento a otro, Fede Bal admitió que empezó a recuperarse: "Me empecé a curar, qué se yo... llegué a Buenos Aires, llego a hacerme un estudio y me acuerdo que me hicieron una nota, un video de 5 minutos donde prácticamente decía 'Denme un poco de paz porque voy a estar en un tiempo de recuperación...'".