Juan Di Natale contó la verdad de cómo se lleva con los ex CQC

El mundo del espectáculo y los medios no dejan de ser un terreno hostil donde las internas suelen estar a la orden del día. Dentro de ese choque de personalidades de peso, hace un tiempo salieron a la luz versiones sobre un ambiente espeso en las entrañas del histórico programa de CQC.

La olla a presión se destapó luego de la incursión de Raquel Mancini al programa de Fernando Dente, Noche Al Dente, donde reveló haber sufrido algunos maltratos en los medios y deslizó una atmósfera compleja en el ciclo que tuvo a Mario Pergolini como la cabeza.

En medio de las nuevas declaraciones, quien habló fue uno de los referentes del programa, Juan Di Natale, quien aclaró: “Me parece absurdo que estemos discutiendo sobre cosas que pasaron hace 30 años porque no se puede juzgar con la mirada y los valores de hoy”.

Con respecto al trato actual con su ex compañeros del exitoso ciclo, el conductor se sinceró: “La verdad es que hay buena onda. Al menos de mi parte, tengo buena onda con todos”.

“Quizás no nos vemos, pero porque yo no me veo con nadie y si en algún momento me enojé con alguno, con el tiempo me voy olvidando”, sostuvo el periodista sobre una interna que en más de una oportunidad fue noticia.

Sin dudas la convergencia de personalidades fuertes como la de Pergolini, Di Natale, De La Puente o Kusnetzoff marcó más de un cruce en su momento, que finalmente con el cierre del ciclo tomó mayor repercusión.

Justamente Di Natale se refirió al último cruce mediático que mantuvo con su ex compañero y líder de Perros de La Calle, Andy Kusnetzoff, ante la supuesta negativa de participar en su programa televisivo de PH: Podemos Hablar.

“Yo no dije que no quería ir, dije que no me había invitado pero que tampoco me interesaba mucho, pero porque no soy de ir mucho a los ciclos en general. Nada más que eso, simple”, cerró Juan Di Natale.