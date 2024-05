La bronca de Marixa Balli contra La Gata Noelia por El Potro Rodrigo

Los días que estuvo La Gata Noelia en la casa de Gran Hermano le alcanzaron para estar en boca de todos. Ahora, quien salió a arrojar toda su bronca contra ella fue Marixa Balli. ¿El motivo? El supuesto romance con El Potro Rodrigo.



“Yo fui novia de él, pero la mujer que estuvo con él más años fue Marixa Balli. Yo sí lo registro y todo Córdoba lo registra. Yo fui la penúltima novia de Rodrigo”, comentó la cantante cordobesa mientras estuvo en la casa de Gran Hermano en calidad de compañera de Emanuel.



“Trabajamos y no nos llevamos bien. No nos llevamos porque ella hacía cosas que para mí no estaban buenas. Yo era la que cantaba y ella era la vedette que bailaba. Yo era la que hacía el musical de ‘La Gata’ y ella hacía un musical bailable que lo hacía genial. Después ella empezó a cantar La Cachaca y le dije: ‘Pará, acá la que canta soy yo’”, agregó La Gata Noelia.



Luego de escuchar estas palabras, Marixa Balli salió con todo en LAM para destrozarla. “Todo lo que dijo es ridículo. Primero que no recuerdo que cuando hicimos la obra de teatro ella cantara el tema de ‘La Gata’. Me parece que fue mucho tiempo antes. La verdad que con tantas obras que tengo encima, no recuerdo”, expresó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.



“Lo mío está a la vista. Lo mío tiene archivo. Hay archivos con Rodrigo hablando, con Rodrigo hablando de mí en varios programas. Hay archivos de fotos. Nunca vi fotos de ella con Rodrigo”, argumentó Marixa Balli sobre su noviazgo con E Potro Rodrigo.

Marixa Balli y Rodrigo Bueno.



En ese sentido, planteó que no tiene lógica su historia, ya que no hay evidencias de esa supuesta relación que asegura haber tenido La Gata Noelia. “Si vos saliste con Rodrigo, que la verdad yo no estaba enterada, ¿no te hubieses sacado una foto con él? Porque a ella le gusta la prensa. Es incomprobable”, sostuvo.



“Yo la conocí en los premios ACE, creo que ella lo contó, y fue muy gracioso lo que me dijo Rodrigo. Le digo: ‘Ay, ¿quién es esa chica?’, porque la verdad que es muy llamativa y estaba vestida de dorado. Me dice: ‘No, es una chica cordobesa, parece una Rhodesia’”, cerró.