Emilia regresó a los escenarios: el emotivo mensaje de la cantante y el regalo que les hizo a sus fans

Sin lugar a dudas, Emilia es una de las artistas con más presencia en los escenarios. La cantante de 27 años comenzó su gira .mp3 a fines de marzo en Guatemala y después continuó por distintos puntos de Argentina. Sin embargo, a principios de mayo, la artista tuvo que suspender un concierto en el Movistar Arena cuando toda la audiencia ya estaba presente esperándola. Mernes se subió al escenario y le pidió disculpas a todos los fanáticos que estaban en el lugar.

"Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo. Y quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que que no puedo así. Así es que quiero pedirles perdón de corazón, perdón. Gracias por estar acá", expresó Emilia entre lágrimas.

La cantante estuvo ausente de los escenarios por más de tres semanas.

En ese entonces, el espectáculo fue reprogramado para el martes 7 de mayo. No obstante, unos días después, la cantante comunicó en Instagram que no estaba en condiciones para continuar su gira debido a una gastroenteritis aguda y comentó que luego se conocerían las nuevas fechas.

Después de tres semanas de ausencia de los escenarios, este domingo 26 de mayo, Emilia regresó recargada con su .mp3 tour. Finalmente, la intérprete de Exclusive.mp3 se pudo presentar en el Movistar Arena y para pedirles disculpas a sus seguidores, Mernes les hizo un regalo muy especial a cada uno de sus fanáticos.

Los stickers que entregó Emilia en su show. Créditos: X @emupdate.

Al llegar al estadio, los fanáticos de la cantante encontraron en sus butacas una plantilla de stickers que representan a la artista, con un tierno mensaje y firma incluida: "Gracias por el amor incondicional. Emilia".

Asimismo, en el concierto, Emilia abrió su corazón y les pidió perdón a todos sus fans: "Primero, quiero pedirles perdón por haber tenido que posponer esta fecha, pero la verdad que me sentía muy mal estuve con una gastritis muy fuerte. Yo ya estuve contando un poco en mis redes y tuve una culpa gigante de tener que suspenderlo saber todo lo que me costó tener que decidirlo".

Esto fue lo que dijo Emilia en su regreso a los escenarios

En el espectáculo de este domingo, Mernes presentó su última colaboración, Perdonarte ¿Para qué?, en la que participa el grupo musical mexicano, Los Ángeles Azules. Además, Duki acompañó en el escenario a su novia para interpretar el tema musical Como si no importara.