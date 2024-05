Cinthia Fernández relató una situación traumática de acoso sexual que sufrió en la calle: "Mojó sus..."

Este martes, Cinthia Fernández se animó a responder las consultas de sus seguidores de Instagram (@Cinthia_fernandez_). La bailarina compartió un sticker de preguntas en sus historias y pudo interactuar con quienes la siguen. La mediática recibió todo tipo de preguntas. "¿Vas a hacer el Cantando?"; "¿Tenés pensado lanzar algún producto nuevo en la línea de cosméticos?"; "¿Cómo te va en el amor?", fueron algunas de las consultas que recibió la panelista.

Sin embargo, hubo una pregunta que fue muy impactante: "¿Cuál fue el peor acoso que sufriste?". Cinthia Fernández no ignoró la consulta de su seguidor y relató una experiencia traumática de acoso sexual que sufrió.

La modelo tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram.

"Que un tipo a la salida del canal (en frente de un colegio) se me metiera en el auto mientras me subía y se me tirara encima, dejándome inmóvil", contó la modelo.

Luego, dio escalofriantes detalles de aquel shockeante momento: "Acabó. Mojó sus pantalones y salió corriendo. Lo corrí, pedí ayuda gritando y lo agarró la seguridad del canal".

El crudo relato de Fernández. Créditos: captura de pantalla Instagram Cinthia_fernandez_.

Cinthia Fernández comentó que después de aquella situación, el hombre que la acosó sexualmente fue ingresado a un instituto de salud mental. "A los dos meses lo largaron", añadió la bailarina indignada.

"Hoy debe estar haciendo lo mismo. Sabía lo que hacía porque cuando lo agarraron dijo 'no lo hago más'. Enfermo", cerró diciendo la mediática.