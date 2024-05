Soge Culebra, la superación espiritual convertida en música

Soge Culebra es un artista nacido en Murcia, España. A lo largo de su carrera ha sacado innumerables canciones de variados géneros teniendo un pico de difusión con su colaboración junto a Quevedo. Pero la vida de Gabriel, su nombre real, ha transitado por diversos estados y sensaciones.

Es que el joven español tuvo momentos "muy oscuros", tal como describe él, en donde la música era algo que hacía de una manera poco convencional y relacionado directamente con su estilo de vida del momento.

Si bien tiene apenas 24 años ha logrado superarse en lo musical, pero también "espiritualmente que es lo importante para poder disfrutar la vida".

Soge Culebra nació en Murcia, España, hace 24 años.

En diálogo con MDZ, Soge Culebra contó cómo fue gestando su momento actual que lo ubica como uno de los artistas urbanos con mayor proyección de España y reveló el sueño de poder tocar en Argentina.

"Llegar a Argentina era un objetivo desde hace años. Siempre quise visitarla al igual que México ya que gran parte de mi público es de esos dos países. Ahora tengo ganas de hacer una fecha por aquí ya que nunca he cantado en estas tierras", cuenta el artista que llegó a la tierra campeona del mundo a hacer ruedas de prensa y a conocer a artistas locales, de quienes se confiesa admirador de su música.

A lo largo de los años se fue forjando un nombre en la escena a través de duetos con Saiko, Dylan Fuentes y Mora, a los que en 'Storm' se le suman “Baladas” con Micro TDH, “Una última vez” con Saiko y “No pienso llamar” con Quevedo.

"Sacar esa canción marco un antes y un después porque hay que ser realista. Sacar esa canción también me aportó bastante y fue como algo cumplido ya que la había hecho en 2021 y salió dos años después", cuenta sobre "No pienso llamar" producida por su amigo Garabatto.

No hay duda de que la carrera de Soge se encuentra en un momento ascendente. El murciano ha ido dando pequeños, pero acertados pasos en busca de una identidad con la que ha conseguido distinguirse del resto de cantantes de la escena, pero esto lo ha logrado gracias a un gran trabajo personal. Soge Culebra es uno de los artistas urbanos con mayor proyección de España.

"La cuarentena me ayudó mucho porque pude estar conmigo a solas. Me di cuenta sobre todo de ese síndrome de impostor que me hacía encasillarme tanto musical como personalmente", cuenta a MDZ con una templanza de alguien consciente de sus actos pasados.

"Jamás me arrepiento de las cosas, no las borro de mi cabeza, me parece de cobarde. Pero sí las uso para aprender de ello. Los errores que cometí a lo largo de mi vida me han ayudado a hacerme la persona que soy y por eso mismo no me arrepiento de ellos", explica sin detallar las referencias.

"Con el tiempo he podido ir ordenando y haciéndome más persona. Creo que cuando estás encerrado en casa sin hablar con nadie, dedicándote solo tiempo a ti te das cuenta de muchas cosas. Se me vienen recuerdos a la cabeza de cuando era tal y de decir "vale esto por aquí no tengo que pasar porque no quiero volver"", detalla Soge Culebra.

Mirá la entrevista con Soge Culebra

"Conforme pasen los años mi versión va a ir mejorando y todo va a crecer para arriba espiritual y musicalmente hablando", cierra el tema el artista español que ansía con volver a Buenos Aires a dar un show este año.

Mirá el video de Soge Culebra con Quevedo