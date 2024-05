La dura frase que lanzó Susana Giménez al recordar a Huberto Roviralta

Muchos recordarán la escandalosa separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta a fines de los años noventa. En aquel entonces, la pareja tuvo una fuerte discusión que terminó en un incidente público. Huberto apareció con una herida en su nariz y la gente se preguntaba qué le había sucedido. Fue la famosa conductora quien reveló lo que había ocurrido: en medio de aquella discusión, ella le arrojó un cenicero para defenderse.

Si bien, ya pasaron 26 años de su ruptura con Roviralta, la diva no tiene el mejor recuerdo de él y en una entrevista que dio para Caras, Susana lo aniquiló nuevamente.

Roviralta luego del "cenicerazo". Créditos: X @arg_beauty.

En aquella charla, la actriz dio algunos tips sobre felicidad y contó qué hace en los tiempos libres cuando no está trabajando. Sin embargo, el ambiente de la entrevista cambió drásticamente cuando le consultaron si había logrado perdonar a su exesposo después de todos estos años transcurridos.

"¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mier**, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó diez palos", expresó enojada Susana Giménez y después de unos segundos de silencio, la presentadora aclaró que eran "verdes" (dólares).

Esto fue lo que dijo Susana Giménez sobre Huberto Roviralta

Cabe recordar que ellos se divorciaron luego de que Giménez le pagara 10 millones de dólares. No obstante, el cierre no fue de la mejor manera debido a que él no se quería ir de la casona de la diva en Barrio Parque. Un día, ya separados, la artista encontró a Huberto en su casa y la prensa logró escuchar la famosa discusión que terminó en el recordado "cenicerazo".