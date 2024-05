Julieta Novarro reveló cómo superó sus crisis matrimoniales

Julieta Novarro está en un gran momento laboral y personal. Su emprendimiento teatral, Microteatro, desde 2017 marca el pulso cultural alternativo en el porteño barrio de Palermo con una propuesta renovadora, y luego de surfear varias crisis llegó a un buen punto en su vida matrimonial.

La hija del recordado artista Chico Novarro y hermana del actor Pablo Novak comentó a La Nación que está casada “hace muchos años” con Mariano Jinkis, con quien tiene dos hijos, Lola, de 15, y Bruno, de 12. A su lado, Julieta Novarro vivió los altos y bajos de toda pareja. Sin embargo, ambos decidieron permanecer juntos y luchar por su proyecto en común.

Julieta Novarro y su marido Mariano Jinkis, en sus últimas vacaciones de verano. Instagram Julieta Novarro.

“Pasamos muchas crisis, tuvimos muchas idas y vueltas, siempre luchamos juntos y somos un buen equipo también en los momentos más difíciles”, comentó la artista que en sus redes sociales habla de series y películas a sus más de setenta mil seguidores.

Julieta y Mariano comparten el mismo espíritu de gestión cultural y entretenimiento. Él se encarga del Espacio Chauvin, en Mar del Plata, una propuesta que, al igual que Microteatro, ofrece obras de teatro de 15 minutos, cine, eventos especiales y cuenta con un restaurante propio y terraza. “Pero está más dedicado al campo y a la producción de frutos: cerezas, peras y manzanas”, señaló ella.

Julieta Novarro y su hija Lola, de 15 años. Instagram Julieta Novarro.

Esas ganas de seguir adelante a pesar de las tormentas conyugales es, quizás, herencia de lo que Julieta vivió en su casa natal de parte de sus padres, que también tuvieron infinidad de vaivenes a lo largo de los años.

“Mis papás se separaron y terminaron de la mano cuando él se iba”, explicó Julieta sobre el entrañable gesto de su madre en el tramo final de la vida del padre de sus hijos. “Mi mamá se volvió a la casa de mi papá y se perdonaron todo. Se reían juntos y hubo un cierre maravilloso de los dos”, comentó sobre la especial unión que pudo ver antes de la muerte de Chico Novarro.

Julieta Novarro y la influencia clave de su padre, Chico Novarro

En la misma entrevista a La Nación, Julieta Novarro habló de la hermosa relación que tuvo con su padre. “Mi papá fue mi inspiración en todo lo que hice como madre, y artísticamente. Me enseñó el oficio y el esfuerzo. Tenía 80 años e iba a hacer un show a la una de la mañana. Lo hacía feliz”, explicó.

La foto con la que Julieta Novarro homenajeó en Instagram a su papá, Chico Novarro, luego de su muerte.

“Mi papá nació y creció en una familia muy pobre: tocaba la batería por un sándwich de milanesa. Vino a Buenos Aires y se quedó maravillado. Era hijo de inmigrantes judíos que escaparon de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde me puedo parar con ese ejemplo? Tenés que honrar esas historias. No me puedo quedar quieta”, sostuvo, y cerró: “Siempre honré la figura de mi papá”.