Marina Calabró se quebró en vivo al revelar que recibió el más sorpresivo llamado

Este martes, Marina Calabró se ausentó a su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), y generó inquietud en sus seguidores. Tras algunas versiones sobre su salud, la periodista contó por qué faltó a su trabajo y se quebró al revelar que recibió un inesperado llamado de Marcelo Tinelli.

Durante el pase con Yanina Latorre en El Obsrevador 107.9, Marina Calabró aclaró que el motivo por el que este martes no estuvo en el ciclo radial de Jorge Lanata, tuvo que ver con una serie de análisis médicos de rutina que tenía programados, y aclaró que solamente le falta hacerse una tomografía con contraste.

Sin embargo, lo que le llamó a la atención a la especialista en espectáculos en su momento de vulnerabilidad tras su separación de Rolando Barbano, fue que recibió un mensaje de afecto de Marcelo Tinelli, con quien tiene algunas diferencias ya que Marina Calabró suele ser muy crítica respecto al popular conductor.

"Tuvo un re lindo gesto conmigo, me escribió estos días para preguntarme cómo estaba", confesó Calabró sobre las palabras que le envió Tinelli. Entonces sin poder contener la emoción, la periodista se quebró y reconoció: "Estuvo re bien, me dejó un mensaje muy cálido y cariñoso, me dijo que no me veía bien".

Marcelo Tinelli sorprendió a Marina Calabró con un notable gesto. Foto: Captura de video América TV.

Por último, Marina Calabró se sinceró sobre la actitud de Marcelo Tinelli: "Me emociona el cariño, y más cuando no te lo esperás. Yo me siento querida en el medio... pero lo de Marcelo me llamó la atención".