Baby Etchecopar respaldó a Jey Mammon luego de su polémico episodio con Valeria Sampedro: "El que tiene que decir si sos culpable o no es..."

El pasado domingo, Juana Viale volvió a la conducción de Almorzando con Juana luego de haberse ausentado por más de un mes de la televisión. La actriz recibió en su mesa a: Valeria Sampedro; Aníbal Pachano; Jey Mammon; Ignacio Otero; y a la doctora Mirta Averbuch.

Hubo un momento del programa que se volvió viral en las redes sociales: la discusión entre Sampedro y Mammon. Y es que el humorista se refirió a su situación judicial con Lucas Benvenuto y dijo que la la Justicia lo "declaró inocente" por esta causa. Y Sampedro no se quedó callada: "Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia. Lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar, o entender, cada uno. En una causa judicial, alguien denuncia, en este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito? ¿No existió? En general, no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica".

Los invitados del domingo. Créditos: Instagram Lamesazarg.

En medio de todo este escándalo, Baby Etchecopar invitó a su programa al exconductor de La Peña de Morfi para hablar sobre este incómodo momento que se vivió en la "mesaza". En su editorial de Basta Baby, el periodista habló sobre "los cancelados y la inquisición": "El tema de la cancelación ya no se toca porque fue una herramienta fascista para prohibir al que no te gustaba".

Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar en Basta Baby sobre Jey Mammon

Allí, Etchecopar se refirió a la situación judicial de Jey Mammon y su episodio con Valeria Sampedro en el programa de Juana Viale: "Hoy le digo a Jey: 'Vengo a hacer el programa, no vengas a defenderte de nada, porque el que tiene que decir si sos culpable o no, es la Justicia, no los periodistas'. Además que el periodismo, con tal de tener un punto más de rating, se desesperan. A mí, estas cosas de despedazar a la gente me hincha las pelot**".

Jey Mammon estuvo presente este lunes en "Basta Baby". Créditos: captura de pantalla Youtube A24.com

Un rato después, el comediante rompió el silencio en el ciclo que conduce Baby Etchecopar: "Yo ayer dije algo en la mesa de Juana de que para mí es un tema terminado. A mí me aburre que me siente en un lugar y que todo el mundo se vea en la facultad de explicarme a mí qué soy y que no".