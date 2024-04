La tajante decisión de Coty Romero que preocupó a todos: “Se fue a tapar un…”

Saltó a la fama sin escalas, de un santiamén para dejar atrás su Corrientes natal e instalarse en las primeras planas y ocupar algunos espacios de los medios de comunicación. Coty Romero construyó su propio sello, en base a declaraciones disonantes, tras su paso por Gran Hermano.

Luego de su tránsito escandaloso por el Bailando por un sueño, la blonda se alejó del radar de la farándula, al menos. Aunque se mantuvo activa en las redes sociales, pero igualmente generó preocupación por este silencio, esa ausencia en las pantallas.

Recientemente, Romero provocó un sismo al narrar una serie de complicaciones de salud que la sumieron en una internación para tratar un tema bastante delicado. De hecho, la propia mediática se encargó de narrar: “Acá ando, fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta”.

Sobre más detalles de este contratiempo en su organismo, que la hundió en un proceso de extrema incomodidad, Coty explicó en TikTok con total claridad: “No puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa”.

Evidentemente, la situación la sumió en un estadío de total dolor, puesto que añadió: “Además me habían puesto suero hace unos días, se filtró, mi brazo no lo puedo mover mucho y me acaban de inyectar algo nuevamente ahí. Si me vieran lo hinchada que estoy, se asustarían, por eso me puse el barbijo”.

Además de eso, Coty también ejecutó una decisión terminante, que se vincula con su pasado amoroso, ese que construyó de la mano del Cone Quiroga, el cordobés del que se enamoró en la casa de Gran Hermano y del que se separó en el exterior por múltiples infidelidades.

Coty Romero se hartó del Cone Quiroga y se borró un tatuaje que se hicieron juntos

En el devenir de LAM, el colaborador Fede Bongiorno sacó a la luz un accionar de la correntina muy llamativo y contó: “Se fue a tapar el tatuaje que tiene del Conejo, la veo muy centrada”. Ante esa información, Yanina Latorre saltó con una de sus típicas intervenciones venenosas: “‘¡No hay que tatuarse con los novios a los 20 años, por Dios!”.