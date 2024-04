Una de las ex Gran Hermano que sabe bien cómo hacer que todas las miradas estén sobre ella es Coti Romero. La correntina cuenta con miles de seguidores en Instagram que quedan fascinados con sus nuevas publicaciones. En una de las últimas compartió una producción de fotos en la que se la ve posando al lado de la pileta que se refleja en el cristal que está en su espalda.

Coti Romero posó al lado de la pileta y conquistó miles de corazones

Los mensajes de los usuarios no demoraron en aparecer. "Con razón popoggio la envidia tanto si es hermosa", expresó un internauta. "Si Pampita, que es una hermosa mujer, te dijo eras una de la mujeres más lindas es porque lo sos", señaló otra.

Coti Romero en Instagram

Y una usuaria redactó: "Hermosa. Si es verdad que la Poggio le está diciendo a empresas que no le den trabajo a Coty, eso habla de la envidia que le tiene a Coty. Se nota aunque lo quiera disimular. Lo que pasa es que Coty la supera ampliamente en belleza, y no quiere que surja Coty para que no le hagas sombra. Qué fea actitud Poggio, todo vuelve".

Sucede que, en los últimos días, salió a la luz un chat donde Julieta Poggio explica que no quiere trabajar con ninguna marca que esté vinculada con Coti Romero. ¿La razón? La actriz de Coqueluche detalló: "Mi equipo y yo decidimos trabajar con marcas donde no esté Coti. Hoy no me sirve para nada".

La marca reconoció que tenía pensado trabajar con ellas dos, Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Juliana Tini Díaz. Ante esto, Poggio indicó: "Con Dani saben que es como mi hermana y no hay problema. Pero si ustedes hablan a Constanza prefiero no hacer la publicidad. Si quieren, les devuelvo lo pactado, pero con ella no quiero nada".