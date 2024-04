Laurita Fernández reveló por qué se separó de Nicolás Cabré

Laurita Fernández estuvo invitada a Socios del Espectáculo (El Trece) y se refirió a los romances de su vida. En este sentido, la actriz fue sincera al revelar el motivo por el cual le costó tanto terminar su vínculo con Nicolás Cabré.

"¿Qué pasaba con Cabre que volvían y se separaban?", le preguntaron a la actriz. "He ido y vuelto con creo que la mayoría de mis ex parejas. Y bueno... yo lo intenté, le pongo garra a todo",

"Me ha costado siempre despegarme pero puntualmente de ese vínculo porque habíamos planeado una vida juntos", agregó Fernández durante la charla con el ciclo de El Trece.

"Vos también te habías vinculado con la nena que tuvo con la China Suárez", le recordó el conductor. "Eso fue lo más difícil", respondió la actriz categórica.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

"¿Cabré era muy tóxico?", disparó Rodrigo Lussich. "No. Sí me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”, contestó la rubia. "Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta de que no era feliz de esa manera", explicó.