Billie Eilish reveló detalles de su vida sexual y dejó sin palabras a todos: "Quería una vag*** en mi..."

Billie Eilish se prepara para lanzar su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft. El disco llegará a todas las plataformas el próximo viernes 17 de mayo y será un giro radical en su carrera. Y es que, luego de haber sido parte del soundtrack de la película Barbie con su canción What Was I Made For?, ahora la cantante se anima a hablar sobre su vida sexual sin pelos en la lengua.

En una entrevista para Rolling Stone, la artista de 22 años se confesó acerca de su sexualidad. "Yo básicamente hablo de sexo siempre que puedo. Eso literalmente es mi tema favorito", expresó la joven. Además, Billie dio su punto de vista sobre lo difícil que es hablar de sexo cuando una es mujer: "Creo que es una cosa muy mal vista hablar de ello, y pienso que eso debe cambiar".

La cantante es la tapa del mes de mayo de la reconocida revista. Créditos: Instagram Billieeilish.

En Lunch, uno de los temas musicales que será parte de su próximo disco, Eilish revela su atracción por las mujeres: "Escribí parte de Lunch antes incluso de hacer nada con una chica, y ya escribí el resto después. Me llevan gustando las chicas toda la vida, pero no lo entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería tener mi cara en una vagina. Nunca había pensado hablar de mi sexualidad, ni en un millón de años. Es realmente frustrante para mí que haya surgido".

La intérprete de When the party's over también le comentó al medio estadounidense que le gusta masturbarse frente al espejo y no sólo "porque es caliente", en palabras de la cantante. "Me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor propio por mi cuerpo que nunca antes había tenido", confiesa Billie Eilish.

La cantante confesó que le gusta masturbarse frente al espejo. Créditos: Instagram Billieeilish.

Y continúa: "Debo decir que mirarse en el espejo y pensar 'me veo muy bien ahora mismo' es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme, aceptarme, sentirme empoderada y cómoda".

Asimismo, la artista considera al sexo y la masturbación como sus métodos preferidos para relajarse.