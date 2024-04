La confesión íntima de Julieta Poggio al ser consultada por un romance

Desde que se separó de su ex novio, Julieta Poggio se convirtió en una de las ex participantes de Gran Hermano más buscadas por los hombres. Actualmente, la modelo y profesora de danzas está soltera, aunque no paran de correr rumores de todo tipo.



A los ya aclarados comentarios acerca de un romance con Marcos Ginocchio, el cual ella ya confirmó que se había terminado, en los últimos días surgieron imágenes en donde se la vio de la mano de Fabri Maida, un joven modelo.



Incluso, muchos aseguran haber visto a Julieta Poggio y al muchacho en cuestión a los besos en un boliche. A partir de esto, desde Socios del Espectáculo fueron a buscarla para preguntarle si ya está nuevamente en pareja. La respuesta fue contundente.



“Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo”, comentó Julieta Poggio en la charla con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de Canal 13.



Fue entonces cuando el cronista del ciclo de espectáculos le preguntó si eran simplemente amigos con el modelo. “¿Amigos con derechos no existen?”, respondió Julieta Poggio, sin titubeos.



En ese contexto, la ex participante de Gran Hermano explicó cuál es su actualidad sentimental y cómo son sus relaciones sexo afectivas en esta etapa de su vida en la que se enfoca en disfrutar de su soltería y en su carrera.

Julieta Poggio se encuentra disfrutando de su soltería. Foto: @poggiojulieta.



“O sea, un día me van a ver ir con él. Otro día me van a ver ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”, confesó Julieta Poggio, dejando en claro que en este momento de su vida no pretende formalizar una relación con nadie.



“La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta”, concluyó la finalista de la pasada edición de Gran Hermano y actual panelista de los debates conducidos por Santiago del Moro.