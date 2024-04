¡Qué miedo! Por qué Nicole Neumann tuvo que pedirle un milagro a San Expedito

En medio de la dulce espera por su cuarto hijo -el primer varón que tendrá-, Nicole Neumann compartió con sus seguidores de Instagram un detalle desconocido de su embarazo. Ahora que se encuentra de siete meses, reveló la importancia que tuvo San Expedito en un momento clave de su gestación.

¿Qué pasó? Según confesó la propia Nicole Neumann a través de sus redes, durante el primer trimestre de su embarazo sufrió pérdidas y tuvo que hacer un minucioso reposo para reponerse. En este punto, su fe en el popular santo fue clave.

"Les había hablado de las 'diosidencias' que me llevaron a él en noviembre pasado y mis experiencias con San Expedito", arrancó diciendo la modelo luego de prender la cámara de su celular mientras manejaba, con el objetivo de transmitirle su vivencia a sus seguidores.

Entonces habló de lo agradecida que está con el santo: "Hoy 19, día de San Expedito, estoy llegando a la misa del padre Fabricio que fue quien nos casó, que les comenté que encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia".

Con la mirada al frente y muy emocionada, la famosa agregó: "Vengo a bendecir la pancita de paso". Este ha sido un gesto que conmovió a todos sus fanáticos, sabiendo lo mucho que necesita cuidarse en este embarazo para que todo salga bien.

Cabe destacar que este 19 de abril fue el Día de San Expedito, motivo por el cual justamente Nicole Neumann compartió esta anécdota. También hay que mencionar que desde hace ya un par de años confesó ser devota del santo conocido por el patrono de las causas justas y urgentes.

Nicole Neumann fue a la misa de San Expedito en Balvanera.

La modelo estuvo presente en la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en el barrio de Villa Urquiza. Luego comenzó a relatar: "Cuando les hablé de Fabricio antes de mi casamiento, les conté que justo había encontrado un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hacía un montón...".

"En ese momento no lo podía contar porque estaba de menos de doce semanas o ahí... Pero en ese momento estuve con pérdidas y (tuve que hacer) reposo total. Empecé a bendecir mi panza con el agua bendita", agregó sobre estas pérdidas que tuvo.