Isabel Macedo contó cómo se tomó las críticas al cuerpo de su beba

En el verano de 2023, Isabel Macedo afrontó una situación muy desagradable en las redes cuando se encontró con una ola de mensajes críticos en varias de las fotos que había posteado desde la playa, durante sus vacaciones en Punta del Este con su marido, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas Belita y Julia.

Las burlas y cuestionamientos que le llovieron a Isabel Macedo estaban centradas en el cuerpito de su beba, entonces de apenas siete meses. La crueldad trepó hasta el infinito: decían que Julia era gorda, que la mamá tenía que cuidarla mejor, que cómo la iba a mostrar así.

Las fotos donde se veía a la pequeña recibieron toda clase de comentarios: "Me encantan esos michelines que tiene de piernitas", pasando por "Me parece que tiene que adelgazar", o críticas del nivel de "No la dejen engordar más".

Y ahora, a más de un año de ese ataque que recibió desde el anonimato en Instagram, Isabel recordó ese momento en el programa de Mirtha Legrand. “No tengo nada que desarrollar al respecto”, dijo en un primer momento, ante la consulta de la diva.

“La menor ya tiene un año y 10 meses”, señaló la actriz, sobre Julia, y explicó que lo sucedido responde a las reglas de las redes: “Habla de esto, de la libertad de las redes, de creer que uno puede decir”.

Julia, la hija menor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, recibió críticas por su cuerpito. Instagram Isabel Macedo.

“Acortan las distancias, así como nos pasa con amigos que viven muy lejos y todo... vos ponés una foto y tus amigos pueden ver el crecimiento de tus hijos y compartir con la familia”, avanzó la morocha sobre las redes, y sumó su “lado B”: “Y también vienen con eso, con la libertad y la liviandad con que la gente dice cosas”.

A pesar de que en ese momento Isabel saltó a responder a las críticas, hoy asegura que pudo procesarlo gracias a un intenso trabajo personal. “No me sentí mal porque, primero, estoy muy meditada. Medito mucho hace muchos años”, indicó.

Isabel Macedo y su familia, de vuelta en Salta. Instagram Isabel Macedo.

“Siento que hay que poner cada cosa en su lugar y mis hijas no están criadas así. Siento que estamos acá una sola vez y que tenemos que ser lo más amorosos y buenos”, siguió, sobre su modo de tomarse la vida. Y cerró: “Antes decía lo que pensaba, ahora pienso antes de decirlo. Lo cierto es que yo estoy muy tranquila en cómo crío a mis hijos y lo hago desde el amor”.

El descargo de Isabel Macedo tras las críticas a su hija menor

Tras las repercusiones, fue la propia Macedo quien recurrió a sus redes sociales para hacer un profundo descargo. "Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos", comenzó.