Con un fuerte descargo, Cristina Pérez comunicó una difícil decisión que tomó

Cristina Pérez sorprendió a todos al revelar durante una entrevista que tomó una contundente decisión sobre su vida. La periodista, felizmente en pareja con el actual ministro de Defensa Luis Petri, fue firme en su idea de no querer ser madre.

"Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener", manifestó la conductora durante una charla con Infobae.

Sobre los motivos que la llevaron a semejante decisión, Pérez expresó: "Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana".

Petri junto a Cristina.

Recordemos que a principios de abril, Petri festejó sus 46 años. En este particular contexto, Pérez compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su pareja.

"Feliz Cumpleaños, amor mío @luispetriok. Te celebro con este amor alado que nos hace mejores. Celebro tu buen corazón, tu vocación invencible, tu sencillez y tu coraje. Ser tan buen papá, tan buen hijo y hermano y el hombre que me hace tan feliz. Es hermoso brindar con vos por la vida y caminarla juntos. Gritar que te amo y que te deseo toda la felicidad. Que se cumplan esos sueños por los que luchas cada día con convicción sincera", expresó totalmente enamorada la exconductora de Telefe Noticias.

Y concluyó: "Orgullosa de vos y amándote siempre. Tuya, Cris". El audiovisual cuenta con más de 13 mil corazones y 730 comentarios.