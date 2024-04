Yanina Latorre sacó a la luz un doloroso recuerdo sobre su papá

No es común ver a Yanina Latorre sensibilizada. Siempre con una imagen fuerte y avasallante, en su lugar en LAM, la esposa de Diego Latorre tuvo un momento de sensibilidad profunda en la mesa de Mirtha Legrand, al compartir un doloroso recuerdo de su papá-



En la mesa de la Diva, Yanina Latorre contó cómo era su familia y lo duro que buena parte de su infancia y adolescencia, producto de una adicción de su padre, quien era alcohólico, lo que generaba que se viviera en un permanente clima de tensión.



“Era la típica familia de Belgrano de clase media. Yo iba a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y mi papá era director de un banco. Papá murió justo cuando yo empecé a trabajar en los medios. No vio esta explosión. Mi mamá era la típica mamá, señora de dos niñas que iban al colegio a inglés y las llevaba y las traía”, contó Yanina Latorre en la mesa de Mirtha Legrand.



“Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis ni nada, pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol”, reveló la panelista de LAM. “Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mí se murió de tristeza”, continuó.



“Mi papá estaba súper bien económicamente, era empresario, pero lo mató el alcohol. No podía vivir sin alcohol. Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 los echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”, recordó una conmovida Yanina Latorre.

Yanina Latorre contó un doloroso recuerdo de su papá.



La esposa de Diego Latorre sostuvo que es muy importante el cambio que se dio en los últimos años en cuanto al tratamiento mediático que se le da a la salud mental, a la depresión y a todo lo que conlleva.



“En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no. Mi papá también era alcohólico y depresivo y eran cosas que no se hablaban”, concluyó Yanina Latorre.