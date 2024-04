Telefe dio de baja el regreso de un popular programa por un categórico motivo

La difícil situación económica que transita el pais afecta a los canales de aire, incluyendo a Telefe, la señal con mayor éxito de la televisión abierta argentina. En este sentido, trascendió que la empresa en cuestión decidió dar de baja el regreso de un popular programa conducido por Marley.

Estamos hablando de Tu cara me suena, que tenía previsto su retorno para la segunda mitad de 2024, y que ahora Telefe decidió posponer hasta nuevo aviso.

La cuenta de espectáculos @teleavisador anunció la cancelación de la nueva temporada del ciclo de Telefe, argumentando el ya consabido latiguillo del presidente Javier Milei: "No hay plata".

El posteo que asegura que Telefe canceló el regreso de Tu cara me suena. Foto: X @teleavisador.

Se suponía que Marley iba a grabar los episodios de Tu cara me suena en los primeros meses de este año, cosa que finalmente no sucedió. Esta determinación complica el regreso del popular conductor a la pantalla de Telefe, que se suma al hecho de que todavía no hay fecha anunciada de estreno para Expedición Robinson, el reality que grabó el año pasado.

Recordemos que Marley viene de una seguidilla de adversidades, que van desde su postergado retorno a la televisión, hasta el desplazamiento en términos de estelaridad en Telefe a un tercer lugar, detrás de figuras como Susana Giménez y Santiago del Moro, quien está en pleno apogeo gracias al rutilante éxito de Gran Hermano.

Marley quedará fuera una vez más de la conducción de los premios Martín Fierro. Foto: Captura de video Telefe.

Por otro lado, hace unos días trascendió que es justamente el líder del reality más popular de la pantalla chica quien volverá a conducir la entrega de los premios Martín Fierro, ocupando al igual que el año pasado un lugar que solía tener Marley en las galas que premian a lo mejor de la televisión argentina, que próximamente volverá a emitir Telefe.