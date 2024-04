¿Are you ready for this? Doctora Queen, banda homenaje a Queen, vendrá a Mendoza para dar un concierto inolvidable

Queen es una de las mejores bandas de la historia y no creo ser la única que lo piensa, por más de que hayan pasado más de 40 años. La inigualable voz de Freddy Mercury, la eléctrica y magnética guitarra de Brian May, la batería de Roger Taylor y el bajo de John Deacon han logrado un efecto nunca antes visto en la música y en estas cuatro décadas han sido la inspiración de otros músicos y se ganaron el amor de millones de personas.

Tan trascendente fue el trabajo de Queen en la industria musical que, al igual que otras bandas, comenzaron a surgir tributos y homenajes a la agrupación de rock británico, como lo es Doctora Queen. En 2017, Matías Denti (Voz principal), Andrés de Andrea (Guitarra), Gabriel Gil (Bajo y Coros), Mauricio Agliani (Teclados), Leo Moreno (Batería), y Dolores Jech (Coros), tomaron la decisión de rendirle homenaje a Queen, pero al comienzo no fue nada fácil.

Queen nació en los años setenta. Créditos: Instagram Karandphil.

"Estuvimos en 2017 prácticamente todo el año trabajando dentro de la sala de ensayo y ese año tocamos una sola vez en diciembre, o sea, a fin de año. Estuvimos todo el año tocando adentro de la sala para poder perfeccionar al máximo lo que teníamos que hacer porque es un compromiso muy grande hacer canciones de Queen, no solamente desde la dificultad sino desde el respeto al homenaje", contó Denti.

Pero su trabajo dio frutos y en 2023 la banda logró tener un lugar en el famoso programa de talentos Got Talent, emitido por Telefe, que le dio un importante impulso a la agrupación. Como si fuera poco, próximamente Doctora Queen será telonera del show de Hilda Lizarazu.

Doctora Queen se formó en 2017. Créditos: Facebook Doctora Queen.

Este sábado 13 de abril a las 21 H., Doctora Queen arribará a la Provincia de Mendoza con un increíble show. La banda interpretará los hits de Queen en el Teatro Mendoza y las entradas ya están a la venta. El precio de los tickets ronda entre los $9000 y $12000, según la ubicación elegida, y se adquieren por la página Entradaweb.

MDZ Show charló Matías Denti sobre la historia de la banda, de su paso por Got Talent y dio algunos detalles del espectáculo que presentarán en la provincia.

Matías Denti, voz de la agrupación. Créditos: Facebook Doctora Queen.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer una banda homenaje a Queen?

- La idea surge allá, por 2017, con la necesidad de armar un proyecto entre amigos, y surgió hacer algo homenajeando a Queen porque creíamos que era algo que faltaba por ahí en nuestra zona. Nosotros somos de Luján, de la Provincia de Buenos Aires y nuestro fanatismo hizo que también nos lancemos a poder armar una banda.

- ¿Por qué Queen y no otro grupo musical?

- Porque nos gusta, somos fanáticos de Queen, siempre nos gustó. Nosotros siempre tuvimos bandas de rock del under. Doctora Queen nace de la fusión de dos bandas y bueno, siempre estuvimos en la música y coincidíamos en que Queen era una banda que nos gustaba mucho a todos y entendíamos que podíamos hacerlo, que podía tener un buen impacto, que a la gente le podía gustar y fue lo que sucedió después de trabajar muchísimo en la sala de ensayo.

- Doctora Queen, qué nombre más particular. ¿Por qué lo eligieron?

- Doctora Queen nace del juego de palabras con una vieja serie televisiva que se llamaba Dr. Quinn (emitida desde 1993 hasta 1998) que era una doctora de campo. Nació medio en chiste, pero después lo tomamos en serio y fue quedando, nos gustó y empezamos a nombrar a la banda así.

Mirá la presentación de Doctora Queen en Got Talent

- También mostraron su talento en Got Talent. ¿Cómo vivieron esa experiencia?

- Lo de Got Talent fue una experiencia muy linda, importante e interesante para nosotros. Fue un empujón que estábamos necesitando para poder expandirnos y bueno, en este caso poder llegar a Mendoza. En cierta parte la popularidad generada de la banda viene un poco por Got Talent porque bueno, es un programa que se vio a nivel nacional, en Uruguay también.

- Entonces, cuando ustedes se inscribieron al programa, ¿fueron con la idea de ganar o de obtener popularidad?

- Nosotros fuimos con la idea de participar. Obviamente cuando estás en el certamen querés ganar pero, realmente, lo que nosotros queríamos era participar y mostrar Doctora Queen a la mayor cantidad de gente posible. Tuvimos la suerte de haber llegado a semifinales y eso hizo que cumpliéramos nuestro objetivo. Fuimos por la experiencia también: estar en un canal de televisión como Telefe, en un estudio con muchísima tecnología y muchas cosas a disposición que realmente es muy difícil de encontrar normalmente. Entonces también fuimos a ponernos a prueba nosotros como artistas para ver si podíamos estar a la altura. Tuvimos una experiencia muy linda. Si pudiéramos volver a repetirla, lo haríamos. La banda homenaje a Queen conquista el escenario cada vez que se sube a uno. Créditos: Facebook Doctora Queen.

- ¿Les surgieron propuestas importantes después de su paso por el certamen?

- Sí. No sólo salieron propuestas buenas o interesantes, sino lo más lindo para nosotros es que hemos podido lograr expandirnos un poquito más. Hemos logrado tener contacto con gente no solamente de las provincias de nuestro país, sino también de afuera. Hemos hablado con gente de Uruguay, de Paraguay y nos han llamado de Italia.

- En pocos días abrirán el show de Hilda Lizarazu, una de las voces más importantes del país. ¿Qué significa esto para ustedes?

- Cuando llegó la propuesta dijimos 'genial, vamos, obvio'. Un ícono de las voces femeninas del rock nacional, de los ochenta, una mujer que se mantiene vigente al día de hoy o sea, es buenísimo. Estamos muy ansiosos de también poder participar en este evento y vamos a ver si podemos cantar alguna que otra canción con ella. Va a estar buenísimo. Este sábado 13 de abril, Doctora Queen se presentará en el Teatro Mendoza. Créditos: Facebook Doctora Queen.

- Vienen a Mendoza este sábado. ¿Qué temas no van a faltar en su repertorio?

- Creo que los clásicos. Nosotros vamos con una lista de grandes éxitos: Bohemian Rapsody, Somebody To Love, Don't Stop Me Now, y muchos más.