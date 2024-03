Gianinna Maradona contó qué fue lo primero que hizo cuando se enteró de la muerte de su papá

Como parte de una muy emotiva entrevista que concedió a Intrusos por estas horas, Gianinna Maradona se quebró en llanto al hablar sobre la causa de la muerte de su papá, Diego Armando Maradona, y detallar el difícil calvario que vivió el astro en sus últimos días.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, y desde entonces hay una causa abierta buscando a los responsables de su deceso. La hija del ídolo habló con el programa de América luego de la primera audiencia que se realizó por el juicio de la muerte de su padre.

“Me tildaron de quilombera, pero siempre pedí justicia. Lo que puede llegar a decir medio mundo me es indiferente, porque nadie estuvo con mi papá. Para opinar están todos subidos un escalón arriba”, lanzó Giannina Maradona, indignada con algunos comentarios que trascendieron.

Lo cierto es que, más allá del enfado y el enojo que haya podido mostrar al principio, la madre de Benjamín Agüero no la ha estado pasando nada bien por estos días. Y de hecho se sensibilizó mucho al recordar a su padre.

“Se me hace difícil cuando hablan de mi papá. Es muy difícil hablar de una persona fallecida y de la familia de esa persona. Cuando uno no sabe lo que está pasando el otro es muy fácil señalar y juzgar a la gente. En 2024 hay cosas que no deberían pasar”, dijo.

Luego recordó: “Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”.

Gianinna Maradona habló de los últimos días de Diego Maradona.

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas y yo no lo voy a exponer a mi papá, pero yo la pasé muy mal”, siguió detallando Gianinna Maradona.

Luego contó cómo observaba al astro en ese tiempo: “Había días que yo llegaba y lo encontraba muy mal y otros que tenía un día espectacular. Los días que estuvo en la clínica lo notaba superlúcido. Tuvimos conversaciones que no me voy a olvidar nunca más en la vida, porque estaba perfecto”. Gianinna Maradona se emocionó al hablar de su padre.

Por su parte, Karina Iavícoli quiso saber si había podido hablar con Diego Maradona sobre los sueños que tenía por delante y no logró cumplir. “Siempre me hablaba de ver crecer a sus nietos, de ver jugar a mi hijo. Él quería vivir tranquilo”, sentenció Gianinna Maradona.